https://sarabic.ae/20260615/عدسة-سبوتنيك-ترصد-عودة-النازحين-إلى-بلداتهم-في-لبنانفيديو--1114356043.html
عدسة "سبوتنيك" ترصد عودة النازحين إلى بلداتهم في لبنان...فيديو
عدسة "سبوتنيك" ترصد عودة النازحين إلى بلداتهم في لبنان...فيديو
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك" اللحظات الأولى لبدء النازحين في مراكز الإيواء التابعة للواء بتوضيب حاجياتهم وممتلكاتهم استعدادا للعودة إلى قراهم في جنوب لبنان، وسط أجواء... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T10:08+0000
2026-06-15T10:08+0000
2026-06-15T10:44+0000
لبنان
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وفي وقت كان فيه النازحون يستعدون للعودة، دوّى القصف المدفعي الإسرائيلي مستهدفاً تلة علي الطاهر في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، في أحدث الخروقات التي تشهدها المنطقة.وأكد النازحون الذين التقتهم "سبوتنيك"، أن العودة إلى الأرض والبقاء فيها تمثل بالنسبة لهم خيارا لا تراجع عنه، وتجسيدا للصمود والتمسك بالوطن.وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فقد أبلغ نتنياهو ترامب أيضا أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في مواقعه الحالية، وسيواصل عملياته لإحباط تهديدات "حزب الله" اللبناني، بما في ذلك تدمير البنية التحتية للإرهاب والرد على أي هجوم على إسرائيل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
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عبد القادر الباي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
لبنان, الجنوب اللبناني, نزوح, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, الجنوب اللبناني, نزوح, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري
عدسة "سبوتنيك" ترصد عودة النازحين إلى بلداتهم في لبنان...فيديو
10:08 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 10:44 GMT 15.06.2026)
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
حصري
رصدت عدسة "سبوتنيك" اللحظات الأولى لبدء النازحين في مراكز الإيواء التابعة للواء بتوضيب حاجياتهم وممتلكاتهم استعدادا للعودة إلى قراهم في جنوب لبنان، وسط أجواء من الترقب والحذر، في ظل خروقات إسرائيلية متقطعة لا تزال تسجّل بين الحين والآخر.
وفي وقت كان فيه النازحون يستعدون للعودة، دوّى القصف المدفعي الإسرائيلي مستهدفاً تلة علي الطاهر في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، في أحدث الخروقات التي تشهدها المنطقة.
وتحدثت "سبوتنيك" مع عدد من النازحين الذين أكدوا تمسكهم بالعودة إلى قراهم رغم حجم الدمار الذي خلفته الحرب، وقال بعضهم إن منازلهم دُمّرت بالكامل جراء القصف الإسرائيلي، إلا أنهم مستعدون لنصب خيام فوق أنقاض بيوتهم إذا اقتضى الأمر.
وأكد النازحون الذين التقتهم "سبوتنيك"، أن العودة إلى الأرض والبقاء فيها تمثل بالنسبة لهم خيارا لا تراجع عنه، وتجسيدا للصمود والتمسك بالوطن.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران
، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".
بالتوازي، أفاد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة ببند لبنان في الاتفاق المرتقب مع إيران، مؤكدا أن القدس لن تقبل أي اتفاق يحد من حريتها في التحرك ضد "حزب الله" اللبناني.
ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فقد أبلغ نتنياهو ترامب أيضا أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في مواقعه الحالية، وسيواصل عملياته لإحباط تهديدات "حزب الله" اللبناني، بما في ذلك تدمير البنية التحتية للإرهاب والرد على أي هجوم على إسرائيل، بحسب صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.