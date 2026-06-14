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‏ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز - عاجل
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‏رئيس الوزراء الباكستاني يعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران
‏رئيس الوزراء الباكستاني يعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T21:19+0000
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وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".وأعرب عن شكره للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحلول الدبلوماسية، مشيدًا بالدور الذي لعبته الدول والجهات الوسيطة في تقريب وجهات النظر والوصول إلى الاتفاق.كما خص بالشكر دولة قطر على دعمها لجهود الوساطة، إلى جانب المملكة العربية السعودية وتركيا، تقديرًا لإسهاماتها في تسهيل المفاوضات ودعم مسار التسوية.وةكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة ستصدر قريبًا بيانًا رسميًا لتأكيد موافقتها على اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم إلكترونيًا من جانبه أو من جانب نائب الرئيس جيه دي فانس.وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إنه "غير مهتم بتغيير النظام في إيران"، مؤكدًا أن "الهدف يتركز على التوصل إلى اتفاق يعالج القضايا العالقة بين الجانبين".وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "إيران لم تؤكد أنها وافقت على الاتفاق حتى الآن"، مؤكدا أنها لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، ومعربًا عن ثقته بقرب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة الدولية.
https://sarabic.ae/20260614/الخارجية-الإيرانية-واشنطن-تتحمل-المسؤولية-المباشرة-عن-خروقات-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-1114345853.html
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‏رئيس الوزراء الباكستاني يعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران

21:19 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 21:34 GMT 14.06.2026)
© AP Photo / Sergei Gritsرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Sergei Grits
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".
وأعرب عن شكره للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحلول الدبلوماسية، مشيدًا بالدور الذي لعبته الدول والجهات الوسيطة في تقريب وجهات النظر والوصول إلى الاتفاق.
كما خص بالشكر دولة قطر على دعمها لجهود الوساطة، إلى جانب المملكة العربية السعودية وتركيا، تقديرًا لإسهاماتها في تسهيل المفاوضات ودعم مسار التسوية.
وأشار إلى أن الوسطاء سيشرفون خلال الأيام المقبلة على سلسلة من الاجتماعات التمهيدية التي تسبق دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بهدف وضع الأسس الفنية والإجرائية اللازمة لتنفيذ بنوده تمهيدًا للتوقيع الرسمي.
وةكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة ستصدر قريبًا بيانًا رسميًا لتأكيد موافقتها على اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم إلكترونيًا من جانبه أو من جانب نائب الرئيس جيه دي فانس.
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وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إنه "غير مهتم بتغيير النظام في إيران"، مؤكدًا أن "الهدف يتركز على التوصل إلى اتفاق يعالج القضايا العالقة بين الجانبين".
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "إيران لم تؤكد أنها وافقت على الاتفاق حتى الآن"، مؤكدا أنها لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، ومعربًا عن ثقته بقرب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة الدولية.
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