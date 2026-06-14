https://sarabic.ae/20260614/رئيس-الوزراء-الباكستاني-يعلن-عن-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-بين-الولايات-المتحدة-الأمريكية-وإيران---عاجل-1114346878.html

‏رئيس الوزراء الباكستاني يعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران

‏رئيس الوزراء الباكستاني يعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T21:19+0000

2026-06-14T21:19+0000

2026-06-14T21:34+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096135042_0:0:1734:975_1920x0_80_0_0_0e157468ebc36f813c0e15671ae02416.jpg

وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".وأعرب عن شكره للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحلول الدبلوماسية، مشيدًا بالدور الذي لعبته الدول والجهات الوسيطة في تقريب وجهات النظر والوصول إلى الاتفاق.كما خص بالشكر دولة قطر على دعمها لجهود الوساطة، إلى جانب المملكة العربية السعودية وتركيا، تقديرًا لإسهاماتها في تسهيل المفاوضات ودعم مسار التسوية.وةكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة ستصدر قريبًا بيانًا رسميًا لتأكيد موافقتها على اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم إلكترونيًا من جانبه أو من جانب نائب الرئيس جيه دي فانس.وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إنه "غير مهتم بتغيير النظام في إيران"، مؤكدًا أن "الهدف يتركز على التوصل إلى اتفاق يعالج القضايا العالقة بين الجانبين".وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "إيران لم تؤكد أنها وافقت على الاتفاق حتى الآن"، مؤكدا أنها لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، ومعربًا عن ثقته بقرب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة الدولية.

https://sarabic.ae/20260614/الخارجية-الإيرانية-واشنطن-تتحمل-المسؤولية-المباشرة-عن-خروقات-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-1114345853.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم