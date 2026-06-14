https://sarabic.ae/20260614/ترامب-إيران-لم-تؤكد-بعد-أنها-وافقت-على-الاتفاق-1114346719.html

ترامب: إيران لم تؤكد بعد أنها وافقت على الاتفاق

ترامب: إيران لم تؤكد بعد أنها وافقت على الاتفاق

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستصدر قريبًا بيانًا رسميًا لتأكيد موافقتها على اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T21:17+0000

2026-06-14T21:17+0000

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وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إنه "غير مهتم بتغيير النظام في إيران"، مؤكدًا أن "الهدف يتركز على التوصل إلى اتفاق يعالج القضايا العالقة بين الجانبين".وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "إيران لم تؤكد أنها وافقت على الاتفاق حتى الآن"، مؤكدًا أنها لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، ومعربًا عن ثقته بقرب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة الدولية.وأكد أن إيران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق لكن من المحتمل رفع العقوبات عنها، مشيرًا إلى أن "الاتفاق سيشمل تعهدًا من إيران بعدم حيازة أسلحة نووية، وأن بلاده ستحصل على المواد النووية عندما تكون مستعدة وسيحدث ذلك خلال شهر أو شهرين".كما انتقد الرئيس الأمريكي، الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، معتبرًا أنه كان يمنح طهران مسارًا نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية، على حد وصفه، بينما رأى أن الاتفاق الحالي يختلف تمامًا ويهدف إلى منع ذلك بشكل كامل.وأعلن ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ‌قوله، إن "موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم، ‌التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون ‌الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال السبت الماضي، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.

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https://sarabic.ae/20260614/إيران-تتوعد-إسرائيل-بالرد-بعد-هجوم-الأخيرة-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1114336447.html

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