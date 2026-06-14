https://sarabic.ae/20260614/ترامب-إيران-لم-تؤكد-بعد-أنها-وافقت-على-الاتفاق-1114346719.html
ترامب: إيران لم تؤكد بعد أنها وافقت على الاتفاق
ترامب: إيران لم تؤكد بعد أنها وافقت على الاتفاق
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستصدر قريبًا بيانًا رسميًا لتأكيد موافقتها على اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T21:17+0000
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وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إنه "غير مهتم بتغيير النظام في إيران"، مؤكدًا أن "الهدف يتركز على التوصل إلى اتفاق يعالج القضايا العالقة بين الجانبين".وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "إيران لم تؤكد أنها وافقت على الاتفاق حتى الآن"، مؤكدًا أنها لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، ومعربًا عن ثقته بقرب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة الدولية.وأكد أن إيران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق لكن من المحتمل رفع العقوبات عنها، مشيرًا إلى أن "الاتفاق سيشمل تعهدًا من إيران بعدم حيازة أسلحة نووية، وأن بلاده ستحصل على المواد النووية عندما تكون مستعدة وسيحدث ذلك خلال شهر أو شهرين".كما انتقد الرئيس الأمريكي، الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، معتبرًا أنه كان يمنح طهران مسارًا نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية، على حد وصفه، بينما رأى أن الاتفاق الحالي يختلف تمامًا ويهدف إلى منع ذلك بشكل كامل.وأعلن ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله، إن "موعد توقيع مذكرة التفاهم، التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال السبت الماضي، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
https://sarabic.ae/20260614/عراقجي-أمن-المنطقة-لا-يمكن-تحقيقه-دون-إشراك-إيران-في-معادلاته-1114341164.html
https://sarabic.ae/20260614/إيران-تتوعد-إسرائيل-بالرد-بعد-هجوم-الأخيرة-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1114336447.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
ترامب: إيران لم تؤكد بعد أنها وافقت على الاتفاق
21:17 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 21:23 GMT 14.06.2026)
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستصدر قريبًا بيانًا رسميًا لتأكيد موافقتها على اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم إلكترونيًا من جانبه أو من جانب نائب الرئيس جيه دي فانس.
وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إنه "غير مهتم بتغيير النظام في إيران"، مؤكدًا أن "الهدف يتركز على التوصل إلى اتفاق يعالج القضايا العالقة بين الجانبين".
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "إيران لم تؤكد أنها وافقت على الاتفاق حتى الآن"، مؤكدًا أنها لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، ومعربًا عن ثقته بقرب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة الدولية.
وأكد أن إيران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق لكن من المحتمل رفع العقوبات عنها، مشيرًا إلى أن "الاتفاق سيشمل تعهدًا من إيران بعدم حيازة أسلحة نووية، وأن بلاده ستحصل على المواد النووية عندما تكون مستعدة وسيحدث ذلك خلال شهر أو شهرين".
وهاجم ترامب، السيناتور الديمقراطي، جاك ريد، بسبب انتقاداته للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع إيران، معتبرًا أن الاتفاق الجديد يمثل جدارًا منيعًا يمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
كما انتقد الرئيس الأمريكي، الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، معتبرًا أنه كان يمنح طهران مسارًا نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية، على حد وصفه، بينما رأى أن الاتفاق الحالي يختلف تمامًا ويهدف إلى منع ذلك بشكل كامل.
وأعلن ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد
، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.
في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله، إن "موعد توقيع مذكرة التفاهم، التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون الأحد".
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال السبت الماضي، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني
فور إنجازه.