https://sarabic.ae/20260614/عراقجي-أمن-المنطقة-لا-يمكن-تحقيقه-دون-إشراك-إيران-في-معادلاته-1114341164.html
عراقجي: أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه دون إشراك إيران في معادلاته
عراقجي: أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه دون إشراك إيران في معادلاته
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن أمن منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتشكل على أساس تجاهل إيران، مشدداً على دور بلاده في المعادلات الأمنية الإقليمية. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T16:22+0000
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وخلال اجتماع مع نشطاء من التجمعات الشعبية، اليوم الأحد، قال عراقجي إن "أمن المنطقة لا يمكن أن يتشكل على أساس تجاهل إيران"، في إشارة إلى ما وصفه بأهمية حضور طهران في ترتيبات الاستقرار الإقليمي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وأوضح الوزير الإيراني أن بلاده لم تحقق مكاسب ميدانية خلال الحرب الأخيرة فحسب، بحسب تعبيره، بل حققت أيضاً ما وصفه بـ"مكاسب استراتيجية".ولفت عراقجي إلى أن صورة إيران في المجتمع الدولي كانت تُقدَّم سابقاً باعتبارها دولة ضعيفة بسبب العقوبات، إلا أن هذه الصورة تغيرت، على حد قوله، مع ما شهدته المرحلة الأخيرة، والتي قال إنها أظهرت قدرات بلاده بشكل أوضح.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وأضاف ترامب: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة التفاهم، التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون غدا الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
https://sarabic.ae/20260614/المندوب-الأمريكي-لدى-الأمم-المتحدة-الولايات-المتحدة-واثقة-من-توقيع-اتفاق-مع-إيران-اليوم-1114338197.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, باكستان
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, باكستان
عراقجي: أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه دون إشراك إيران في معادلاته
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن أمن منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتشكل على أساس تجاهل إيران، مشدداً على دور بلاده في المعادلات الأمنية الإقليمية.
وخلال اجتماع مع نشطاء من التجمعات الشعبية، اليوم الأحد، قال عراقجي إن "أمن المنطقة لا يمكن أن يتشكل على أساس تجاهل إيران"، في إشارة إلى ما وصفه بأهمية حضور طهران في ترتيبات الاستقرار الإقليمي، بحسب ما ذكرت وكالة
الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأوضح الوزير الإيراني أن بلاده لم تحقق مكاسب ميدانية خلال الحرب الأخيرة
فحسب، بحسب تعبيره، بل حققت أيضاً ما وصفه بـ"مكاسب استراتيجية".
وأضاف أن دول المنطقة باتت تدرك، على خلفية تلك التطورات، أن تحقيق الأمن المستدام والتنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتم إلا عبر التعاون والتنسيق المشترك بين دول الإقليم.
ولفت عراقجي إلى أن صورة إيران
في المجتمع الدولي كانت تُقدَّم سابقاً باعتبارها دولة ضعيفة بسبب العقوبات، إلا أن هذه الصورة تغيرت، على حد قوله، مع ما شهدته المرحلة الأخيرة، والتي قال إنها أظهرت قدرات بلاده بشكل أوضح.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد
، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران
ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".
وأضاف ترامب: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".
في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة التفاهم، التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون غدا الأحد".
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني
فور إنجازه.