https://sarabic.ae/20260614/المندوب-الأمريكي-لدى-الأمم-المتحدة-الولايات-المتحدة-واثقة-من-توقيع-اتفاق-مع-إيران-اليوم-1114338197.html
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة واثقة من توقيع اتفاق مع إيران اليوم
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة واثقة من توقيع اتفاق مع إيران اليوم
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن الولايات المتحدة واثقة من توقيع اتفاق مع إيران اليوم الأحد. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T13:55+0000
2026-06-14T13:55+0000
2026-06-14T13:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg
وقال والتز خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي"، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول إمكانية توقيع اتفاق مع إيران اليوم: "أنا واثق، والفريق (التفاوضي) واثق".وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".وتابع ترامب: "في الوقت المناسب عندما يسود الهدوء، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون في أعماق جبال الجرانيت الشاهقة، بفضل قاذفاتنا من طراز (بي-2) وطياريها المهرة، وسنقوم بتفكيكه وتدميره سواء في إيران أو الولايات المتحدة. نتطلع إلى العمل مع إيران، ومع منطقة الشرق الأوسط بأكملها على المدى البعيد".
https://sarabic.ae/20260614/تصويت-برأيك-ما-هو-هدف-إسرائيل-من-قصف-ضاحية-بيروت-قبيل-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني؟-1114333275.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_9e0874cdd7624677fc679d62a721305b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة واثقة من توقيع اتفاق مع إيران اليوم
صرح المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن الولايات المتحدة واثقة من توقيع اتفاق مع إيران اليوم الأحد.
وقال والتز خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي"، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول إمكانية توقيع اتفاق مع إيران اليوم: "أنا واثق، والفريق (التفاوضي) واثق".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس اسبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا، يوم الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".
وأضاف: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".
وتابع ترامب: "في الوقت المناسب عندما يسود الهدوء، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون في أعماق جبال الجرانيت الشاهقة، بفضل قاذفاتنا من طراز (بي-2) وطياريها المهرة، وسنقوم بتفكيكه وتدميره سواء في إيران أو الولايات المتحدة. نتطلع إلى العمل مع إيران، ومع منطقة الشرق الأوسط بأكملها على المدى البعيد".