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المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة واثقة من توقيع اتفاق مع إيران اليوم

المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة واثقة من توقيع اتفاق مع إيران اليوم

سبوتنيك عربي

صرح المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن الولايات المتحدة واثقة من توقيع اتفاق مع إيران اليوم الأحد. 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T13:55+0000

2026-06-14T13:55+0000

2026-06-14T13:55+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

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وقال والتز خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي"، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول إمكانية توقيع اتفاق مع إيران اليوم: "أنا واثق، والفريق (التفاوضي) واثق".وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".وتابع ترامب: "في الوقت المناسب عندما يسود الهدوء، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون في أعماق جبال الجرانيت الشاهقة، بفضل قاذفاتنا من طراز (بي-2) وطياريها المهرة، وسنقوم بتفكيكه وتدميره سواء في إيران أو الولايات المتحدة. نتطلع إلى العمل مع إيران، ومع منطقة الشرق الأوسط بأكملها على المدى البعيد".

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