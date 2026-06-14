https://sarabic.ae/20260614/تصويت-برأيك-ما-هو-هدف-إسرائيل-من-قصف-ضاحية-بيروت-قبيل-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني؟-1114333275.html
تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من قصف ضاحية بيروت قبيل "الاتفاق" الأمريكي الإيراني؟
تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من قصف ضاحية بيروت قبيل "الاتفاق" الأمريكي الإيراني؟
سبوتنيك عربي
شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة استهدفت مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T11:19+0000
2026-06-14T11:19+0000
2026-06-14T11:19+0000
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وأكد نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، أن "الهجوم جاء ضد أهداف مرتبطة بـ"حزب الله"، مشددين أن إسرائيل "لن تتسامح مع إطلاق النار على أراضيها".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف وحدتين سكنيتين وأنباء أولية عن إصابة أشخاص.برأيك... ما هو هدف إسرائيل من قصف ضاحية بيروت قبيل "الاتفاق" الأمريكي الإيراني؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, إسرائيل, لبنان, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, إسرائيل, لبنان, опросы
تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من قصف ضاحية بيروت قبيل "الاتفاق" الأمريكي الإيراني؟
شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة استهدفت مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.
وأكد نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، أن "الهجوم جاء ضد أهداف مرتبطة بـ"حزب الله"، مشددين أن إسرائيل "لن تتسامح مع إطلاق النار على أراضيها".
وفي بيان منفصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفّذ غارات "دقيقة" على "منشآت تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب بيروت، على أن تُقدّم تفاصيل إضافية لاحقًا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف وحدتين سكنيتين وأنباء أولية عن إصابة أشخاص.
برأيك... ما هو هدف إسرائيل من قصف ضاحية بيروت قبيل "الاتفاق" الأمريكي الإيراني؟