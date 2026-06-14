https://sarabic.ae/20260614/إيران-تتوعد-إسرائيل-بالرد-بعد-هجوم-الأخيرة-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1114336447.html

إيران تتوعد إسرائيل بالرد بعد هجوم الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت

إيران تتوعد إسرائيل بالرد بعد هجوم الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت

سبوتنيك عربي

صرح مساعد قائد "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني لشؤون التفتيش، محمد جعفر أسدي، بأن العمليات الإسرائيلية في لبنان لن تمر دون رد، تعليقًا على الغارة... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T12:36+0000

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2026-06-14T13:06+0000

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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أنه "في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على منطقة "الضاحية" بيروت والغارة الجوية التي استهدفتها، أكد اللواء محمد جعفر أسدي، نائب الشؤون التفتيشية لمقر خاتم الأنبياء، في مقابلة صحفية، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة التي شنها نظام الاحتلال على ضاحية بيروت، والتي أسفرت عن خسائر مالية فادحة واستشهاد واصابة 4 اشخاص، أن هذه الجرائم ستُحاسب حتمًا".وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أنه "في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على منطقة "الضاحية" بيروت والغارة الجوية التي استهدفتها، أكد اللواء محمد جعفر أسدي، نائب الشؤون التفتيشية لمقر خاتم الأنبياء، في مقابلة صحفية، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة التي شنها نظام الاحتلال على ضاحية بيروت، والتي أسفرت عن خسائر مالية فادحة واستشهاد وإصابة 4 أشخاص، أن هذه الجرائم ستُحاسب حتمًا".وأكد نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، أن "الهجوم جاء ضد أهداف مرتبطة بـ"حزب الله"، مشددين أن إسرائيل "لن تتسامح مع إطلاق النار على أراضيها".وفي بيان منفصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفّذ غارات "دقيقة" على "منشآت تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب بيروت، على أن تقدّم تفاصيل إضافية لاحقًا.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف وحدتين سكنيتين وأنباء أولية عن إصابة أشخاص.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس السبت، تنفيذ 22 عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات ومراكز قيادة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

https://sarabic.ae/20260614/بقائي-صمود-الشعب-الإيراني-وتضحياته-حولا-حلم-العدو-إلى-هزيمة-مدوية--1114336851.html

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