https://sarabic.ae/20260614/بقائي-صمود-الشعب-الإيراني-وتضحياته-حولا-حلم-العدو-إلى-هزيمة-مدوية--1114336851.html

بقائي: صمود الشعب الإيراني وتضحياته حولا حلم العدو إلى هزيمة مدوية

بقائي: صمود الشعب الإيراني وتضحياته حولا حلم العدو إلى هزيمة مدوية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن "الإرادة الراسخة للشعب الإيراني وصموده وتضحياته أفشلت أهداف العدوان العسكري، الذي شنّه... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T12:58+0000

2026-06-14T12:58+0000

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وقال بقائي، في رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، بمناسبة الذكرى السنوية لحرب الـ12 يوما عام 2025، إن منفذي العدوان "استغلوا نقض العهود كمدخل لشن هجوم غادر، مستهدفين بلدًا عُرف عبر تاريخه الطويل بالمقاومة والثبات والقدرة على دحر أعدائه"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الهجوم، الذي تزامن مع عمليات اغتيال استهدفت مدافعين عن الوطن واعتداءات على منشآت نووية، لم ينجح في تحقيق أهدافه"، مشيرًا إلى أن "الشعب الإيراني واجه تلك الأحداث بإرادة قوية وصمود وتضحيات كبيرة". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ‌قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم، ‌التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون ‌غدا الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.

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