https://sarabic.ae/20260614/بقائي-صمود-الشعب-الإيراني-وتضحياته-حولا-حلم-العدو-إلى-هزيمة-مدوية--1114336851.html
بقائي: صمود الشعب الإيراني وتضحياته حولا حلم العدو إلى هزيمة مدوية
بقائي: صمود الشعب الإيراني وتضحياته حولا حلم العدو إلى هزيمة مدوية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن "الإرادة الراسخة للشعب الإيراني وصموده وتضحياته أفشلت أهداف العدوان العسكري، الذي شنّه... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T12:58+0000
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وقال بقائي، في رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، بمناسبة الذكرى السنوية لحرب الـ12 يوما عام 2025، إن منفذي العدوان "استغلوا نقض العهود كمدخل لشن هجوم غادر، مستهدفين بلدًا عُرف عبر تاريخه الطويل بالمقاومة والثبات والقدرة على دحر أعدائه"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الهجوم، الذي تزامن مع عمليات اغتيال استهدفت مدافعين عن الوطن واعتداءات على منشآت نووية، لم ينجح في تحقيق أهدافه"، مشيرًا إلى أن "الشعب الإيراني واجه تلك الأحداث بإرادة قوية وصمود وتضحيات كبيرة". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة التفاهم، التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون غدا الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
https://sarabic.ae/20260614/إيران-تتوعد-إسرائيل-بالرد-بعد-هجوم-الأخيرة-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1114336447.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, باكستان
بقائي: صمود الشعب الإيراني وتضحياته حولا حلم العدو إلى هزيمة مدوية
12:58 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 13:02 GMT 14.06.2026)
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن "الإرادة الراسخة للشعب الإيراني وصموده وتضحياته أفشلت أهداف العدوان العسكري، الذي شنّه الكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي على إيران، في يونيو (حزيران) 2025، وحوّلت ما اعتبره الأعداء طريقًا إلى النصر إلى هزيمة وخيبة كبيرة".
وقال بقائي، في رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، بمناسبة الذكرى السنوية لحرب الـ12 يوما عام 2025، إن منفذي العدوان "استغلوا نقض العهود كمدخل لشن هجوم غادر، مستهدفين بلدًا عُرف عبر تاريخه الطويل بالمقاومة والثبات والقدرة على دحر أعدائه"، بحسب ماذكرت وكالة
الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الهجوم، الذي تزامن مع عمليات اغتيال استهدفت مدافعين عن الوطن واعتداءات على منشآت نووية، لم ينجح في تحقيق أهدافه"، مشيرًا إلى أن "الشعب الإيراني
واجه تلك الأحداث بإرادة قوية وصمود وتضحيات كبيرة".
وأوضح بقائي أن "هذه المواقف أحبطت رهانات الخصوم، الذين باتوا اليوم يقرون بأنهم فعلوا كل شيء دون تحقيق النتائج المرجوة"، مؤكدًا أن "ما جرى سيبقى، في نظر الإيرانيين، نموذجًا تاريخيًا في الصمود والاقتدار والسعي للحفاظ على الكرامة الوطنية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد
، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران
ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".
وأضاف ترامب: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".
في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة التفاهم، التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون غدا الأحد".
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني
فور إنجازه.