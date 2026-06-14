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مسؤول أمريكي: إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور
مسؤول أمريكي: إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن "واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق رائع وقوي للغاية مع إيران"، في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من التهدئة وإعادة ترتيب... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T03:52+0000
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وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم إضافية، بما يضمن انسياب التجارة العالمية وإمدادات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.وأشار المسؤول، إلى أن رفع الحصار الأمريكي سيكون متزامناً مع إعادة فتح المضيق، في إطار حزمة إجراءات متبادلة تهدف إلى بناء الثقة بين الطرفين وتخفيف التوترات الإقليمية.وأضاف أن المرحلة اللاحقة من الاتفاق ستركز على تنفيذ عمليات إزالة الألغام وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بما يعزز الاستقرار البحري ويحد من المخاطر التي تهدد حركة السفن التجارية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".وأضاف: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ‌قوله إن موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم ‌التي توسطت فيها إسلام اباد لن يكون ‌غدا الأحد.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد قال، أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
https://sarabic.ae/20260614/قلق-إسرائيلي-من-الاتفاق-الأمريكي-ـ-الإيراني-المرتقب-1114326846.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

مسؤول أمريكي: إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور

03:52 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 03:53 GMT 14.06.2026)
© REUTERS Reutersصورة من طائرة بدون طيار للسفن الراسية في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم، عمان، 3 يونيو/ حزيران 2026
صورة من طائرة بدون طيار للسفن الراسية في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم، عمان، 3 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© REUTERS Reuters
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كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن "واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق رائع وقوي للغاية مع إيران"، في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من التهدئة وإعادة ترتيب العلاقات بين الجانبين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم إضافية، بما يضمن انسياب التجارة العالمية وإمدادات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وأشار المسؤول، إلى أن رفع الحصار الأمريكي سيكون متزامناً مع إعادة فتح المضيق، في إطار حزمة إجراءات متبادلة تهدف إلى بناء الثقة بين الطرفين وتخفيف التوترات الإقليمية.
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وأضاف أن المرحلة اللاحقة من الاتفاق ستركز على تنفيذ عمليات إزالة الألغام وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بما يعزز الاستقرار البحري ويحد من المخاطر التي تهدد حركة السفن التجارية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".
وأضاف: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".
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أمس, 22:28 GMT
في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ‌قوله إن موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم ‌التي توسطت فيها إسلام اباد لن يكون ‌غدا الأحد.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد قال، أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
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