https://sarabic.ae/20260614/قلق-إسرائيلي-من-الاتفاق-الأمريكي-ـ-الإيراني-المرتقب-1114326846.html

قلق إسرائيلي من الاتفاق الأمريكي ـ الإيراني المرتقب

قلق إسرائيلي من الاتفاق الأمريكي ـ الإيراني المرتقب

سبوتنيك عربي

تسود حالة من القلق والترقب داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية إزاء الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من أن يؤدي إنهاء الحرب إلى... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T00:29+0000

2026-06-14T00:29+0000

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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إبرام الاتفاق وفقاً لتقديره للمصالح الأمريكية، مؤكداً أن إسرائيل تتوقع الحفاظ على المبادئ المشتركة مع واشنطن فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية والجماعات المسلحة المدعومة من طهران.وشدد كاتس، على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في التحرك بشكل مستقل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً استمرار الاستعدادات الإسرائيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين مخاوفهم من أن يؤدي الاتفاق المرتقب إلى تغييرات في التوازنات الإقليمية، بما قد يفرض تحديات جديدة على الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".وأضاف: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ‌قوله إن موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم ‌التي توسطت فيها إسلام اباد لن يكون ‌غدا الأحد.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد قال، أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.

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https://sarabic.ae/20260613/الخارجية-الإيرانية-طهران-لم-تهزم-ولم-تتراجع-ولم-تضعف-1114325797.html

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