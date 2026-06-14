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قلق إسرائيلي من الاتفاق الأمريكي ـ الإيراني المرتقب
قلق إسرائيلي من الاتفاق الأمريكي ـ الإيراني المرتقب
سبوتنيك عربي
تسود حالة من القلق والترقب داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية إزاء الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من أن يؤدي إنهاء الحرب إلى... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T00:29+0000
2026-06-14T00:30+0000
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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إبرام الاتفاق وفقاً لتقديره للمصالح الأمريكية، مؤكداً أن إسرائيل تتوقع الحفاظ على المبادئ المشتركة مع واشنطن فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية والجماعات المسلحة المدعومة من طهران.وشدد كاتس، على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في التحرك بشكل مستقل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً استمرار الاستعدادات الإسرائيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين مخاوفهم من أن يؤدي الاتفاق المرتقب إلى تغييرات في التوازنات الإقليمية، بما قد يفرض تحديات جديدة على الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".وأضاف: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ‌قوله إن موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم ‌التي توسطت فيها إسلام اباد لن يكون ‌غدا الأحد.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد قال، أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
https://sarabic.ae/20260613/مصر-تؤكد-ضرورة-اغتنام-الفرصة-من-أجل-إنهاء-الحرب-ودعم-الاستقرار-الإقليمي-1114326431.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

قلق إسرائيلي من الاتفاق الأمريكي ـ الإيراني المرتقب

00:29 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 00:30 GMT 14.06.2026)
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Abir Sultan
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تسود حالة من القلق والترقب داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية إزاء الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من أن يؤدي إنهاء الحرب إلى منح طهران فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها وتعزيز قدراتها.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إبرام الاتفاق وفقاً لتقديره للمصالح الأمريكية، مؤكداً أن إسرائيل تتوقع الحفاظ على المبادئ المشتركة مع واشنطن فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية والجماعات المسلحة المدعومة من طهران.
وشدد كاتس، على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في التحرك بشكل مستقل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً استمرار الاستعدادات الإسرائيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
مصر تؤكد ضرورة اغتنام الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي
أمس, 22:28 GMT
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين مخاوفهم من أن يؤدي الاتفاق المرتقب إلى تغييرات في التوازنات الإقليمية، بما قد يفرض تحديات جديدة على الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
الخارجية الإيرانية: طهران لم تهزم ولم تتراجع ولم تضعف
أمس, 21:25 GMT
وأضاف: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".
في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ‌قوله إن موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم ‌التي توسطت فيها إسلام اباد لن يكون ‌غدا الأحد.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد قال، أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
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