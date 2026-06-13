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مصر تؤكد ضرورة اغتنام الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي
مصر تؤكد ضرورة اغتنام الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي
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أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ترحيب مصر بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
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وخلال تلقيه اتصالا هاتفيا من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، شدد عبد العاطي، على حرص القاهرة على مواصلة جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لدعم المساعي الرامية إلى إبرام اتفاق نهائي يراعي شواغل جميع الأطراف.وتناول الاتصال، وفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية، تطورات مسار المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية، والاتصالات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى الاتفاق المنشود، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب وفتح آفاق جديدة للأمن والاستقرار الإقليمي.كما شدد عبد العاطي على أهمية استثمار الفرصة الحالية لإنهاء الحرب وتخفيف حدة التوترات، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويدعم مسارات الحلول السياسية والدبلوماسية.من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتها مصر، لدعم مسار التفاوض والتوصل إلى الاتفاق، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم الاتفاق المرتقب في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي خلال المرحلة المقبلة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".وأضاف: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ‌قوله إن موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم ‌التي توسطت فيها إسلام اباد لن يكون ‌غدا الأحد.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد قال، اليوم السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
https://sarabic.ae/20260612/عراقجي-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-وأمريكا-تتضمن-رفع-الحصار-البحري-وإعادة-فتح-مضيق-هرمز--1114304729.html
https://sarabic.ae/20260612/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نتوقع-من-ترامب-اتفاقا-يضمن-منع-إيران-من-النووي-1114296770.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

مصر تؤكد ضرورة اغتنام الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي

22:28 GMT 13.06.2026 (تم التحديث: 22:30 GMT 13.06.2026)
© AP Photo وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ترحيب مصر بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وخلال تلقيه اتصالا هاتفيا من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، شدد عبد العاطي، على حرص القاهرة على مواصلة جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لدعم المساعي الرامية إلى إبرام اتفاق نهائي يراعي شواغل جميع الأطراف.
وتناول الاتصال، وفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية، تطورات مسار المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية، والاتصالات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى الاتفاق المنشود، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب وفتح آفاق جديدة للأمن والاستقرار الإقليمي.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
عراقجي: مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا تتضمن رفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز
أمس, 19:56 GMT
كما شدد عبد العاطي على أهمية استثمار الفرصة الحالية لإنهاء الحرب وتخفيف حدة التوترات، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويدعم مسارات الحلول السياسية والدبلوماسية.
من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتها مصر، لدعم مسار التفاوض والتوصل إلى الاتفاق، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم الاتفاق المرتقب في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتوقع من ترامب اتفاقا يضمن منع إيران من "النووي"
أمس, 15:04 GMT
وأضاف: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".
في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ‌قوله إن موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم ‌التي توسطت فيها إسلام اباد لن يكون ‌غدا الأحد.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد قال، اليوم السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
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