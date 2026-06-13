https://sarabic.ae/20260613/مصر-تؤكد-ضرورة-اغتنام-الفرصة-من-أجل-إنهاء-الحرب-ودعم-الاستقرار-الإقليمي-1114326431.html

مصر تؤكد ضرورة اغتنام الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي

مصر تؤكد ضرورة اغتنام الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ترحيب مصر بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T22:28+0000

2026-06-13T22:28+0000

2026-06-13T22:30+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg

وخلال تلقيه اتصالا هاتفيا من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، شدد عبد العاطي، على حرص القاهرة على مواصلة جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لدعم المساعي الرامية إلى إبرام اتفاق نهائي يراعي شواغل جميع الأطراف.وتناول الاتصال، وفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية، تطورات مسار المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية، والاتصالات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى الاتفاق المنشود، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب وفتح آفاق جديدة للأمن والاستقرار الإقليمي.كما شدد عبد العاطي على أهمية استثمار الفرصة الحالية لإنهاء الحرب وتخفيف حدة التوترات، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويدعم مسارات الحلول السياسية والدبلوماسية.من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتها مصر، لدعم مسار التفاوض والتوصل إلى الاتفاق، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم الاتفاق المرتقب في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي خلال المرحلة المقبلة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".وأضاف: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ‌قوله إن موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم ‌التي توسطت فيها إسلام اباد لن يكون ‌غدا الأحد.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد قال، اليوم السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.

https://sarabic.ae/20260612/عراقجي-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-وأمريكا-تتضمن-رفع-الحصار-البحري-وإعادة-فتح-مضيق-هرمز--1114304729.html

https://sarabic.ae/20260612/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نتوقع-من-ترامب-اتفاقا-يضمن-منع-إيران-من-النووي-1114296770.html

مصر

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي