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عراقجي: مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا تتضمن رفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز
عراقجي: مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا تتضمن رفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز سيُدرجان في مذكرة التفاهم المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T19:56+0000
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وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "الاتفاق الأول، المعروف أيضا بمذكرة التفاهم، سيشمل رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز".وأشار إلى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن مرحلتين، مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، واتفاق نهائي لحل الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.وأضاف أنه سيتم التعهد بعدم استخدام القوة.وأوضح أن الحل الوحيد المفضل لإيران بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هو تخفيفه، مؤكدا أن "إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة وأوضحنا ذلك بصراحة".يأتي هذا بعدما قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن جميع تفاصيل مذكرة التفاهم مع إسلام آباد سيتم نشرها للرأي العام في الوقت المناسب، وذلك التزاما بما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف في التعامل مع القضايا الدبلوماسية.وأضاف عبر منصة "إكس"، أن مذكرة التفاهم باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضمونها قبل استكمالها وإقرارها بشكل نهائي، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "التصريحات الإيرانية المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه".وكتب على منصة "تروث سوشيال": "ما قاله الإيرانيون، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل، ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم، أمر عجيب!".وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أمس الخميس.وأضافت أنه تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما.
https://sarabic.ae/20260612/مصر-تعلن-دعمها-للجهود-الرامية-إلى-التوصل-لاتفاق-بين-أمريكا-وإيران-1114304345.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

عراقجي: مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا تتضمن رفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز

19:56 GMT 12.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز سيُدرجان في مذكرة التفاهم المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "الاتفاق الأول، المعروف أيضا بمذكرة التفاهم، سيشمل رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز".
وأشار إلى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن مرحلتين، مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، واتفاق نهائي لحل الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.
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وأضاف أنه سيتم التعهد بعدم استخدام القوة.
وأوضح أن الحل الوحيد المفضل لإيران بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هو تخفيفه، مؤكدا أن "إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة وأوضحنا ذلك بصراحة".

وتابع: "إذا لم تنفذ تعهدات الطرف المقابل بمذكرة التفاهم خلال الـ60 يوما فلن تمضي قدما المفاوضات بشأن بقية المواضيع، ومضيق هرمز خاضع لسيادة إيران وسلطنة عمان وهو يقع في المياه الإقليمية لهاتين الدولتين".

يأتي هذا بعدما قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن جميع تفاصيل مذكرة التفاهم مع إسلام آباد سيتم نشرها للرأي العام في الوقت المناسب، وذلك التزاما بما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف في التعامل مع القضايا الدبلوماسية.
وأضاف عبر منصة "إكس"، أن مذكرة التفاهم باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضمونها قبل استكمالها وإقرارها بشكل نهائي، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "التصريحات الإيرانية المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه".
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وكتب على منصة "تروث سوشيال": "ما قاله الإيرانيون، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل، ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم، أمر عجيب!".

كما أكد الرئيس الأمريكي في منشوره، أن "هجوم إيران المرفوض تماما بطائرات دون طيار، الليلة الماضية، على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز أمر هو غير مقبول بتاتا"، داعيًا الإيرانيين أن "يحسّنوا أداءهم، وبسرعة!".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما ملحوظا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أمس الخميس.
وأضافت أنه تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما.
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