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سويسرا تعرض استضافة توقيع اتفاقية السلام بين أمريكا وإيران
سويسرا تعرض استضافة توقيع اتفاقية السلام بين أمريكا وإيران
سبوتنيك عربي
أعلنت سويسرا، اليوم الجمعة، من خلال وزارة خارجيتها أنها عرضت استضافة التوقيع المحتمل على اتفاقية سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T19:23+0000
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وقالت الخارجية في بيان مقتضب لوسائل إعلام غربية: "سويسرا منخرطة بشكل كامل، ونحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران".كما ذكرت الوزارة أنها "اقترحت سويسرا كمكان محتمل للتوقيع، في حال موافقة الطرفين"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف التي كانت مقررَة ضد إيران مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.
https://sarabic.ae/20260612/عراقجي-مذكرة-التفاهم-مع-إسلام-آباد-تقترب-من-الإنجاز-الكامل-وسيتم-إعلان-تفاصيلها-لاحقا-1114297120.html
https://sarabic.ae/20260612/الخارجية-الإيرانية-تفاهم-حول-معظم-القضايا-والقرار-النهائي-مرهون-باستكمال-المشاورات-الداخلية-1114302949.html
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إيران, إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
إيران, إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

سويسرا تعرض استضافة توقيع اتفاقية السلام بين أمريكا وإيران

19:23 GMT 12.06.2026
© Sputnik . Alexander Yurievسويسرا
سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Sputnik . Alexander Yuriev
تابعنا عبر
أعلنت سويسرا، اليوم الجمعة، من خلال وزارة خارجيتها أنها عرضت استضافة التوقيع المحتمل على اتفاقية سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وقالت الخارجية في بيان مقتضب لوسائل إعلام غربية: "سويسرا منخرطة بشكل كامل، ونحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران".
وأضافت وزارة الخارجية السويسرية أنها تضطلع بدور فاعل "لدعم الجهود الرامية إلى إبرام مذكرة تفاهم تهدف إلى ترسيخ الهدنة وتمهيد الطريق لخفض التصعيد في سياق النزاع بين إيران والولايات المتحدة".
كما ذكرت الوزارة أنها "اقترحت سويسرا كمكان محتمل للتوقيع، في حال موافقة الطرفين"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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15:11 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف التي كانت مقررَة ضد إيران مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
الخارجية الإيرانية: تفاهم حول معظم القضايا والقرار النهائي مرهون باستكمال المشاورات الداخلية
18:25 GMT
وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".
ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.
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