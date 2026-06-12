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الخارجية الإيرانية: تفاهم حول معظم القضايا والقرار النهائي مرهون باستكمال المشاورات الداخلية
الخارجية الإيرانية: تفاهم حول معظم القضايا والقرار النهائي مرهون باستكمال المشاورات الداخلية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، أن المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية أحرزت تقدما ملحوظا، مشيرا إلى التوصل إلى تفاهمات... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T18:25+0000
2026-06-12T18:25+0000
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وأوضح بقائي في تصريحات لبرنامج "إيران تايم"، أن طهران حافظت على ثوابتها وخطوطها الحمراء منذ بداية المفاوضات، معتبرا أن التقدم كان ممكنا منذ أسابيع، إلا أن تغيّر مواقف الطرف الآخر وإضافة مطالب ووثائق جديدة أدى إلى إطالة أمد العملية الدبلوماسية.وأضاف أن إيران تتعامل مع المفاوضات بمنهج عملي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة مع الاستفادة من تجارب الماضي، مشددا على أن أي قرار نهائي يتطلب توافقا بين الجهات المختصة ومؤسسات صنع القرار في البلاد، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية. وفيما يتعلق بالتقارير الإعلامية المتداولة حول مضمون المفاوضات أو موعد التوصل إلى اتفاق، أكد بقائي أنه لا يمكن تأكيد أي معلومات منشورة في الوقت الراهن، موضحا أن الاعتبارات الدبلوماسية تفرض عدم الكشف عن التفاصيل قبل استكمال الإجراءات واتخاذ القرار النهائي، وأشار إلى أن الإعلان الرسمي سيصدر فور الانتهاء من جميع المراحل اللازمة.وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن جميع تفاصيل مذكرة التفاهم مع إسلام آباد سيتم نشرها للرأي العام في الوقت المناسب، وذلك التزاما بما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف في التعامل مع القضايا الدبلوماسية.وأضاف عبر منصة "إكس"، أن مذكرة التفاهم باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضمونها قبل استكمالها وإقرارها بشكل نهائي، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.وكان الرئيس الأمريكي أعلن، أمس الخميس، عبر منصة "تروث سوشال"، أنه ألغى تنفيذ غارات جوية كان من المقرر توجيهها ضد إيران مساء أمس، مضيفًا أنه سيعلن قريبًا عن مكان وزمان توقيع اتفاق معها.وأشار ترامب إلى أن "البنود النهائية للاتفاق مع إيران تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى".وفي وقت لاحق، صرّح ترامب للصحافيين بأنه يفهم أن القيادة الإيرانية وافقت على توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة، مرجّحًا أن الاتفاق "قد يتم توقيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية"، على حد قوله.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260612/نائب-ترامب-لا-صحة-للإفراج-عن-الأموال-الإيرانية-المجمدة-لمجرد-توقيع-اتفاق-مع-أمريكا-1114297712.html
https://sarabic.ae/20260612/ترامب-ينفي-صحة-تسريبات-الاتفاق-مع-الإيرانيين-ويستبعد-التعامل-بحسن-نية-1114293855.html
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الخارجية الإيرانية: تفاهم حول معظم القضايا والقرار النهائي مرهون باستكمال المشاورات الداخلية

18:25 GMT 12.06.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© x.com
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، أن المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية أحرزت تقدما ملحوظا، مشيرا إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم القضايا المطروحة، فيما دخلت العملية حالياً مرحلتها النهائية على مستوى المشاورات واتخاذ القرار داخل المؤسسات المعنية في إيران.
وأوضح بقائي في تصريحات لبرنامج "إيران تايم"، أن طهران حافظت على ثوابتها وخطوطها الحمراء منذ بداية المفاوضات، معتبرا أن التقدم كان ممكنا منذ أسابيع، إلا أن تغيّر مواقف الطرف الآخر وإضافة مطالب ووثائق جديدة أدى إلى إطالة أمد العملية الدبلوماسية.
وأضاف أن إيران تتعامل مع المفاوضات بمنهج عملي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة مع الاستفادة من تجارب الماضي، مشددا على أن أي قرار نهائي يتطلب توافقا بين الجهات المختصة ومؤسسات صنع القرار في البلاد، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وفيما يتعلق بالتقارير الإعلامية المتداولة حول مضمون المفاوضات أو موعد التوصل إلى اتفاق، أكد بقائي أنه لا يمكن تأكيد أي معلومات منشورة في الوقت الراهن، موضحا أن الاعتبارات الدبلوماسية تفرض عدم الكشف عن التفاصيل قبل استكمال الإجراءات واتخاذ القرار النهائي، وأشار إلى أن الإعلان الرسمي سيصدر فور الانتهاء من جميع المراحل اللازمة.
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وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن جميع تفاصيل مذكرة التفاهم مع إسلام آباد سيتم نشرها للرأي العام في الوقت المناسب، وذلك التزاما بما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف في التعامل مع القضايا الدبلوماسية.
وأضاف عبر منصة "إكس"، أن مذكرة التفاهم باتت "أقرب من أي وقت مضى" إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضمونها قبل استكمالها وإقرارها بشكل نهائي، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن، أمس الخميس، عبر منصة "تروث سوشال"، أنه ألغى تنفيذ غارات جوية كان من المقرر توجيهها ضد إيران مساء أمس، مضيفًا أنه سيعلن قريبًا عن مكان وزمان توقيع اتفاق معها.
وأشار ترامب إلى أن "البنود النهائية للاتفاق مع إيران تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى".
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وفي وقت لاحق، صرّح ترامب للصحافيين بأنه يفهم أن القيادة الإيرانية وافقت على توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة، مرجّحًا أن الاتفاق "قد يتم توقيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية"، على حد قوله.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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