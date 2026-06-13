https://sarabic.ae/20260613/-ترامب-من-المقرر-توقيع-الاتفاق-مع-إيران-غدا-الأحد-1114322064.html
ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد
ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا، غدًا الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T16:57+0000
2026-06-13T16:57+0000
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".وتابع ترامب: "في الوقت المناسب عندما يسود الهدوء، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون في أعماق جبال الجرانيت الشاهقة، بفضل قاذفاتنا من طراز (بي-2) وطياريها المهرة، وسنقوم بتفكيكه وتدميره سواء في إيران أو الولايات المتحدة. نتطلع إلى العمل مع إيران، ومع منطقة الشرق الأوسط بأكملها على المدى البعيد".وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، نشر تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، رجح فيها أن يتم إيرام الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة.في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن موعد توقيع مذكرة التفاهم التي توسطت فيها إسلام اباد لن يكون غدا الأحد.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد قال، اليوم السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
https://sarabic.ae/20260613/الرئيس-الإيراني-صمود-الشعب-وتوجيهات-القيادة-واستعداد-القوات-المسلحة-أفشل-أهداف-الأعداء-1114321571.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد
16:57 GMT 13.06.2026 (تم التحديث: 17:13 GMT 13.06.2026)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا، غدًا الأحد، يُفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، وبعد توقيعه مباشرة سيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع".
وأضاف: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".
وتابع ترامب: "في الوقت المناسب عندما يسود الهدوء، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون في أعماق جبال الجرانيت الشاهقة، بفضل قاذفاتنا من طراز (بي-2) وطياريها المهرة، وسنقوم بتفكيكه وتدميره سواء في إيران أو الولايات المتحدة. نتطلع إلى العمل مع إيران، ومع منطقة الشرق الأوسط بأكملها على المدى البعيد".
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، نشر تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، رجح فيها أن يتم إيرام الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة.
وأضاف ترامب: "نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى ومن المرجح إنجازه خلال الساعات الـ 24 المقبلة".
في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن موعد توقيع مذكرة التفاهم التي توسطت فيها إسلام اباد لن يكون غدا الأحد.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد قال، اليوم السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.