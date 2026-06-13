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عالم سبوتنيك
ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران ربما يتم توقيعه خلال أيام، إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
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سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
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الرئيس الإيراني: صمود الشعب وتوجيهات القيادة واستعداد القوات المسلحة أفشل أهداف الأعداء
الرئيس الإيراني: صمود الشعب وتوجيهات القيادة واستعداد القوات المسلحة أفشل أهداف الأعداء
سبوتنيك عربي
ثمن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، صمود الشعب الإيراني وتحمله للضغوط الاقتصادية والصعوبات المعيشية، مشيراً إلى أن الحكومة، رغم القيود الكبيرة... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T16:15+0000
2026-06-13T16:15+0000
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وجاء ذلك في رسالة بعثها بزشكيان بمناسبة الذكرى الأولى للحرب التي استمرت 12 يوماً وإحياء ذكرى ضحاياها، حيث أشار إلى ما وصفه بـ"الحسابات الخاطئة للكيان الإسرائيلي عند اندلاع الحرب"، موضحاً أنه كان يعتقد (يقصد إسرائيل) أن استهداف قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين والبنى التحتية والمناطق السكنية من شأنه إضعاف إرادة الشعب الإيراني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وأكد الرئيس الإيراني أن صمود الشعب وتوجيهات القيادة واستعداد القوات المسلحة أسهمت في إفشال تلك الأهداف، معتبراً أن الحرب التي استمرت 12 يوماً شكلت رمزاً للوحدة الوطنية، حيث وقف الشعب الإيراني بمختلف توجهاته صفاً واحداً في الدفاع عن البلاد.وأشار إلى تأكيدات قائد الثورة الإسلامية بشأن أهمية الحفاظ على التماسك الوطني وتعزيز القدرات الدفاعية واستمرار اليقظة العامة، معتبراً أن هذه العناصر تمثل ركائز أساسية لتجاوز التحديات المقبلة، معرباً عن أمله في استمرار مسار التقدم والازدهار في إيران اعتماداً على الوحدة الوطنية وكفاءة الشباب ورأس المال الاجتماعي.وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.كما أعلن الرئيس الأمريكي عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران، مساء الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260613/قاليباف-صامدون-حتى-الرمق-الأخير-من-أجل-عزة-إيران-وانتصارها-النهائي-1114315673.html
https://sarabic.ae/20260612/عراقجي-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-وأمريكا-تتضمن-رفع-الحصار-البحري-وإعادة-فتح-مضيق-هرمز--1114304729.html
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باكستان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الإيراني: صمود الشعب وتوجيهات القيادة واستعداد القوات المسلحة أفشل أهداف الأعداء

16:15 GMT 13.06.2026
© AP Photo / Angelina Katsanisالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
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ثمن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، صمود الشعب الإيراني وتحمله للضغوط الاقتصادية والصعوبات المعيشية، مشيراً إلى أن الحكومة، رغم القيود الكبيرة خلال العام الماضي، عملت على الوقوف إلى جانب المواطنين والسعي لإيجاد حلول للتحديات الداخلية.
وجاء ذلك في رسالة بعثها بزشكيان بمناسبة الذكرى الأولى للحرب التي استمرت 12 يوماً وإحياء ذكرى ضحاياها، حيث أشار إلى ما وصفه بـ"الحسابات الخاطئة للكيان الإسرائيلي عند اندلاع الحرب"، موضحاً أنه كان يعتقد (يقصد إسرائيل) أن استهداف قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين والبنى التحتية والمناطق السكنية من شأنه إضعاف إرادة الشعب الإيراني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
قاليباف: صامدون حتى الرمق الأخير من أجل عزة إيران وانتصارها النهائي
12:45 GMT
وأكد الرئيس الإيراني أن صمود الشعب وتوجيهات القيادة واستعداد القوات المسلحة أسهمت في إفشال تلك الأهداف، معتبراً أن الحرب التي استمرت 12 يوماً شكلت رمزاً للوحدة الوطنية، حيث وقف الشعب الإيراني بمختلف توجهاته صفاً واحداً في الدفاع عن البلاد.
وأضاف بزشكيان أن الحكومة، رغم التحديات والقيود، واصلت خلال العام الماضي جهودها للوقوف إلى جانب المواطنين والعمل على معالجة المشكلات القائمة.
وأشار إلى تأكيدات قائد الثورة الإسلامية بشأن أهمية الحفاظ على التماسك الوطني وتعزيز القدرات الدفاعية واستمرار اليقظة العامة، معتبراً أن هذه العناصر تمثل ركائز أساسية لتجاوز التحديات المقبلة، معرباً عن أمله في استمرار مسار التقدم والازدهار في إيران اعتماداً على الوحدة الوطنية وكفاءة الشباب ورأس المال الاجتماعي.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
عراقجي: مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا تتضمن رفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز
أمس, 19:56 GMT
وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.
كما أعلن الرئيس الأمريكي عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران، مساء الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.
سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
سويسرا تعرض استضافة توقيع اتفاقية السلام بين أمريكا وإيران
أمس, 19:23 GMT
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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