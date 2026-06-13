https://sarabic.ae/20260613/الرئيس-الإيراني-صمود-الشعب-وتوجيهات-القيادة-واستعداد-القوات-المسلحة-أفشل-أهداف-الأعداء-1114321571.html

الرئيس الإيراني: صمود الشعب وتوجيهات القيادة واستعداد القوات المسلحة أفشل أهداف الأعداء

الرئيس الإيراني: صمود الشعب وتوجيهات القيادة واستعداد القوات المسلحة أفشل أهداف الأعداء

سبوتنيك عربي

ثمن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، صمود الشعب الإيراني وتحمله للضغوط الاقتصادية والصعوبات المعيشية، مشيراً إلى أن الحكومة، رغم القيود الكبيرة... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T16:15+0000

2026-06-13T16:15+0000

2026-06-13T16:15+0000

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وجاء ذلك في رسالة بعثها بزشكيان بمناسبة الذكرى الأولى للحرب التي استمرت 12 يوماً وإحياء ذكرى ضحاياها، حيث أشار إلى ما وصفه بـ"الحسابات الخاطئة للكيان الإسرائيلي عند اندلاع الحرب"، موضحاً أنه كان يعتقد (يقصد إسرائيل) أن استهداف قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين والبنى التحتية والمناطق السكنية من شأنه إضعاف إرادة الشعب الإيراني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وأكد الرئيس الإيراني أن صمود الشعب وتوجيهات القيادة واستعداد القوات المسلحة أسهمت في إفشال تلك الأهداف، معتبراً أن الحرب التي استمرت 12 يوماً شكلت رمزاً للوحدة الوطنية، حيث وقف الشعب الإيراني بمختلف توجهاته صفاً واحداً في الدفاع عن البلاد.وأشار إلى تأكيدات قائد الثورة الإسلامية بشأن أهمية الحفاظ على التماسك الوطني وتعزيز القدرات الدفاعية واستمرار اليقظة العامة، معتبراً أن هذه العناصر تمثل ركائز أساسية لتجاوز التحديات المقبلة، معرباً عن أمله في استمرار مسار التقدم والازدهار في إيران اعتماداً على الوحدة الوطنية وكفاءة الشباب ورأس المال الاجتماعي.وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.كما أعلن الرئيس الأمريكي عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران، مساء الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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