قاليباف: صامدون حتى الرمق الأخير من أجل عزة إيران وانتصارها النهائي
12:45 GMT 13.06.2026 (تم التحديث: 12:46 GMT 13.06.2026)
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران
© Sputnik . Евгений Одиноков/
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أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، أن بلاده ستبقى "صامدة حتى الرمق الأخير من أجل عزّة إيران وانتصارها النهائي"، وفق تعبيره.
ونشر قاليباف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي بدأت في 13 يونيو/ حزيران 2025.
یکسال از آغاز اولین دور از حملات جنایتکارانهٔ رژیم اسراییل و آمریکا به خانهٔ ابدی ما ایران میگذرد؛ کودکان بیگناه را به قتل رساندند و از هیچ جنایت و قساوتی پرهیز نکردند.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 13, 2026
به تأسی از شهدای قهرمان و مظلوم جنگ ۱۲ روزه، تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران عزیز ایستادهایم. pic.twitter.com/JPtrC72koU
وأضاف قالبياف: "يمر عام على بدء الجولة الأولى من الهجمات الإجرامية، التي شنّها الكيان الصهيوني وأمريكا على وطننا الأبدي إيران، حيث ارتكبوا مجازر بحق الأطفال الأبرياء، ولم يمتنعوا عن أي جريمة أو وحشية".
وتابع رئيس البرلمان الإيراني: "اقتداء بشهداء حرب الـ12 يوما الأبطال والمظلومين، سنبقى صامدين حتى الرمق الأخير من أجل عزّة إيران العزيزة وانتصارها النهائي".
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن "التصريحات الإيرانية المسربة بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة، لا تمثل ما تم الاتفاق عليه".
وكتب عبر منصة "تروث سوشال": "ما قاله الإيرانيون، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل، ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم، أمر عجيب!".
كما أكد الرئيس الأمريكي، في منشوره، أن "هجوم إيران المرفوض تماما بطائرات مسيرة، الليلة الماضية، على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز، أمر هو غير مقبول بتاتًا"، داعيًا الإيرانيين إلى أن "يحسّنوا أداءهم، وبسرعة!".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت "تقدمًا ملحوظًا"، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أول أمس الخميس.
وأضافت أنه "تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما".