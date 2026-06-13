https://sarabic.ae/20260613/قاليباف-صامدون-حتى-الرمق-الأخير-من-أجل-عزة-إيران-وانتصارها-النهائي-1114315673.html

قاليباف: صامدون حتى الرمق الأخير من أجل عزة إيران وانتصارها النهائي

قاليباف: صامدون حتى الرمق الأخير من أجل عزة إيران وانتصارها النهائي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، أن بلاده ستبقى "صامدة حتى الرمق الأخير من أجل عزّة إيران وانتصارها النهائي"، وفق تعبيره. 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T12:45+0000

2026-06-13T12:45+0000

2026-06-13T12:46+0000

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104581/16/1045811646_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_339541064d46c2c49162de0995c42c36.jpg

ونشر قاليباف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي بدأت في 13 يونيو/ حزيران 2025.وأضاف قالبياف: "يمر عام على بدء الجولة الأولى من الهجمات الإجرامية، التي شنّها الكيان الصهيوني وأمريكا على وطننا الأبدي إيران، حيث ارتكبوا مجازر بحق الأطفال الأبرياء، ولم يمتنعوا عن أي جريمة أو وحشية".وتابع رئيس البرلمان الإيراني: "اقتداء بشهداء حرب الـ12 يوما الأبطال والمظلومين، سنبقى صامدين حتى الرمق الأخير من أجل عزّة إيران العزيزة وانتصارها النهائي".وكتب عبر منصة "تروث سوشال": "ما قاله الإيرانيون، بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل، ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم، أمر عجيب!".كما أكد الرئيس الأمريكي، في منشوره، أن "هجوم إيران المرفوض تماما بطائرات مسيرة، الليلة الماضية، على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز، أمر هو غير مقبول بتاتًا"، داعيًا الإيرانيين إلى أن "يحسّنوا أداءهم، وبسرعة!".وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت "تقدمًا ملحوظًا"، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاءه توجيه ضربة قوية لإيران مساء أول أمس الخميس.وأضافت أنه "تم تضييق الخلافات حول 3 ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وآلية إدارة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد 60 يوما".

https://sarabic.ae/20260612/عراقجي-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-وأمريكا-تتضمن-رفع-الحصار-البحري-وإعادة-فتح-مضيق-هرمز--1114304729.html

https://sarabic.ae/20260612/سويسرا-تعرض-استضافة-توقيع-اتفاقية-السلام-بين-أمريكا-وإيران-1114304201.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار