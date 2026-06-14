https://sarabic.ae/20260614/الخارجية-الإيرانية-واشنطن-تتحمل-المسؤولية-المباشرة-عن-خروقات-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-1114345853.html

الخارجية الإيرانية: واشنطن تتحمل المسؤولية المباشرة عن خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار

الخارجية الإيرانية: واشنطن تتحمل المسؤولية المباشرة عن خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عما وصفته بانتهاكات إسرائيل المتواصلة لوقف إطلاق النار في لبنان. 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T20:23+0000

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وأدانت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأحد، بشدة الضربة التي استهدفت منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ووصفتها بأنها "عمل إرهابي نفذه الكيان الصهيوني".وقال ترامب، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأحد، إن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران من المقرر إبرامه اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه لا يزال قائماً رغم الغارة الإسرائيلية على بيروت والتهديدات الإيرانية بالرد.وأضاف أن مسار التفاهم بين الجانبين لم يتأثر بالأحداث الأخيرة، مؤكداً استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وأضاف ترامب: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ‌قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم، ‌التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون ‌غدا الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.

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