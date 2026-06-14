https://sarabic.ae/20260614/الخارجية-الإيرانية-واشنطن-تتحمل-المسؤولية-المباشرة-عن-خروقات-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-1114345853.html
الخارجية الإيرانية: واشنطن تتحمل المسؤولية المباشرة عن خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار
الخارجية الإيرانية: واشنطن تتحمل المسؤولية المباشرة عن خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عما وصفته بانتهاكات إسرائيل المتواصلة لوقف إطلاق النار في لبنان. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T20:23+0000
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وأدانت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأحد، بشدة الضربة التي استهدفت منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ووصفتها بأنها "عمل إرهابي نفذه الكيان الصهيوني".وقال ترامب، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأحد، إن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران من المقرر إبرامه اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه لا يزال قائماً رغم الغارة الإسرائيلية على بيروت والتهديدات الإيرانية بالرد.وأضاف أن مسار التفاهم بين الجانبين لم يتأثر بالأحداث الأخيرة، مؤكداً استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.وأضاف ترامب: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة التفاهم، التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون غدا الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
https://sarabic.ae/20260614/عراقجي-أمن-المنطقة-لا-يمكن-تحقيقه-دون-إشراك-إيران-في-معادلاته-1114341164.html
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https://sarabic.ae/20260614/إيران-تتوعد-إسرائيل-بالرد-بعد-هجوم-الأخيرة-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1114336447.html
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أخبار لبنان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية الإيرانية: واشنطن تتحمل المسؤولية المباشرة عن خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار
20:23 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 20:28 GMT 14.06.2026)
حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عما وصفته بانتهاكات إسرائيل المتواصلة لوقف إطلاق النار في لبنان.
وأدانت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأحد، بشدة الضربة
التي استهدفت منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ووصفتها بأنها "عمل إرهابي نفذه الكيان الصهيوني".
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لا يزال يسير في مساره الصحيح، رغم التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.
وقال ترامب، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأحد، إن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران
من المقرر إبرامه اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه لا يزال قائماً رغم الغارة الإسرائيلية على بيروت والتهديدات الإيرانية بالرد.
وأضاف أن مسار التفاهم بين الجانبين لم يتأثر بالأحداث الأخيرة، مؤكداً استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد
، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".
وأضاف ترامب: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".
في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة التفاهم، التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون غدا الأحد".
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني
فور إنجازه.