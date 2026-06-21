https://sarabic.ae/20260621/فانس-يعلن-أنه-سيبقى-في-سويسرا-ليوم-أو-يومين-لإجراء-مفاوضات-مع-إيران-1114550481.html

فانس يعلن أنه سيبقى في سويسرا "ليوم أو يومين" لإجراء مفاوضات مع إيران

فانس يعلن أنه سيبقى في سويسرا "ليوم أو يومين" لإجراء مفاوضات مع إيران

سبوتنيك عربي

صرح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بأنه سيبقى في سويسرا "ليوم أو يومين" لإجراء مفاوضات مع الوفد الإيراني. 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T00:45+0000

2026-06-21T00:45+0000

2026-06-21T01:17+0000

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وقال فانس للصحافيين قبيل مغادرته: "يمكنني البقاء هناك ليوم أو يومين فقط".وكان فانس قد ألغى في وقت سابق رحلة إلى سويسرا، حيث كان من المقرر عقد الاجتماع الأول بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران، بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر، في 19 حزيران/يونيو الجاري. وصرح فانس يوم الخميس الماضي بأن مغادرته تعتمد على موعد توجه الوفد الإيراني إلى سويسرا.وكان فانس قد صرح في وقت سابق لشبكة "فوكس نيوز" بأنه قد ينضم إلى مفاوضات المفاوضين الأميركيين مع إيران في سويسرا خلال الأيام المقبلة.وكتب شرودر على منصة "إكس" أن "طائرة نائب الرئيس جي دي فانس قد أقلعت من واشنطن العاصمة في طريقها إلى سويسرا".وبوقت سابق أمس، أعرب فانس، عن ثقته في استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.وقال فانس، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأميركية: "أنا على ثقة تامة بأننا قادرون على الحفاظ على وقف إطلاق النار [مع إيران]".وأضاف أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن جولة محادثات قد تنعقد غدًا الأحد في سويسرا، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر قد وصلا بالفعل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران.‏كما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، بأن وفد إيران المفاوض برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف توجه إلى مدينة زيورخ السويسرية لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يوماً، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أميركية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260619/البيت-الأبيض-يعلن-إرجاء-سفر-فانس-لسويسرا-بسبب-مشكلات-لوجستية-مرتبطة-بالمفاوضات-1114495284.html

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