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البيت الأبيض يعلن إرجاء سفر فانس إلى سويسرا بسبب "مشكلات لوجستية" مرتبطة بالمفاوضات
البيت الأبيض يعلن إرجاء سفر فانس إلى سويسرا بسبب "مشكلات لوجستية" مرتبطة بالمفاوضات
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لن يسافر إلى سويسرا، مشيرًا إلى أن "مشكلات لوجستية مرتبطة بالمفاوضات حالت دون إتمام الزيارة... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، أن "الترتيبات المتعلقة بالمفاوضات الجارية كانت سببًا في تأجيل السفر"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه المشكلات أو موعد الزيارة الجديد.وأكدت الإدارة الأمريكية أنها تتطلع إلى بدء المفاوضات الفنية مع إيران "في أقرب وقت ممكن"، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى متابعة التفاهمات الأخيرة بين الجانبين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعهد بالكشف عن نص المذكرة "خلال يومين"، بل ذهب إلى حدّ القول إنه مستعد لقراءتها أمام الكاميرات، مؤكدا أنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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البيت الأبيض يعلن إرجاء سفر فانس إلى سويسرا بسبب "مشكلات لوجستية" مرتبطة بالمفاوضات
02:19 GMT 19.06.2026 (تم التحديث: 05:51 GMT 19.06.2026)
أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لن يسافر إلى سويسرا، مشيرًا إلى أن "مشكلات لوجستية مرتبطة بالمفاوضات حالت دون إتمام الزيارة في موعدها المقرر".
وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، أن "الترتيبات المتعلقة بالمفاوضات الجارية كانت سببًا في تأجيل السفر"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه المشكلات أو موعد الزيارة الجديد.
وأكدت الإدارة الأمريكية أنها تتطلع إلى بدء المفاوضات الفنية مع إيران "في أقرب وقت ممكن"، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى متابعة التفاهمات الأخيرة بين الجانبين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
، تعهد بالكشف عن نص المذكرة "خلال يومين"، بل ذهب إلى حدّ القول إنه مستعد لقراءتها أمام الكاميرات، مؤكدا أنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.
ويتكوّن التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.
وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.