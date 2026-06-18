https://sarabic.ae/20260618/بعد-توقيع-ترامب-وبزشكيان-ماذا-تكشف-مذكرة-التفاهم-بين-واشنطن-وطهران-بشأن-اتفاق-الـ60-يوما؟-1114460900.html

بعد توقيع ترامب وبزشكيان... ماذا تكشف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق الـ60 يوما؟

بعد توقيع ترامب وبزشكيان... ماذا تكشف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق الـ60 يوما؟

سبوتنيك عربي

شهد فجر اليوم الخميس، لحظة دبلوماسية فريدة من نوعها، إذ وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مذكرة تفاهم بين البلدين، لكن بطريقة... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T07:42+0000

2026-06-18T07:42+0000

2026-06-18T07:42+0000

إيران

مفاوضات

توقيع مذكرة تفاهم

العالم

العالم العربي

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/01/1113926909_0:0:1969:1108_1920x0_80_0_0_4bf42ccc8d4d5eebba2da7397fcdffec.jpg

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعهد بالكشف عن نص المذكرة "خلال يومين"، بل ذهب إلى حدّ القول إنه مستعد لقراءتها أمام الكاميرات، مؤكدًا أنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".وقال بقائي في بث عبر التلفزيون الإيراني: "قلنا منذ البداية أن المواد المخصّبة لن تغادر من البلاد. أحد الخيارات هو تخفيف تركيزها داخل إيران، وهذا ليس خيارًا جديدًا".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.رئيس الوزراء الباكستاني يكشف تفاصيل ما بعد "التفاهم" بين واشنطن وطهران

https://sarabic.ae/20260618/ترامب-يؤكد-توقيعه-على-مذكر-التفاهم-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1114457125.html

https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الإيرانية-إيران-والولايات-المتحدة-وقعتا-إلكترونيا-مذكرة-تفاهم-لإنهاء-الحرب-1114456516.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, مفاوضات, توقيع مذكرة تفاهم, العالم, العالم العربي, روسيا