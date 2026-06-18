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بث مباشر.. بوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا-آسيان" المنعقدة في مدينة قازان
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خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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بعد توقيع ترامب وبزشكيان... ماذا تكشف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق الـ60 يوما؟
بعد توقيع ترامب وبزشكيان... ماذا تكشف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق الـ60 يوما؟
سبوتنيك عربي
شهد فجر اليوم الخميس، لحظة دبلوماسية فريدة من نوعها، إذ وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مذكرة تفاهم بين البلدين، لكن بطريقة... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T07:42+0000
2026-06-18T07:42+0000
إيران
مفاوضات
توقيع مذكرة تفاهم
العالم
العالم العربي
روسيا
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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعهد بالكشف عن نص المذكرة "خلال يومين"، بل ذهب إلى حدّ القول إنه مستعد لقراءتها أمام الكاميرات، مؤكدًا أنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".وقال بقائي في بث عبر التلفزيون الإيراني: "قلنا منذ البداية أن المواد المخصّبة لن تغادر من البلاد. أحد الخيارات هو تخفيف تركيزها داخل إيران، وهذا ليس خيارًا جديدًا".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.رئيس الوزراء الباكستاني يكشف تفاصيل ما بعد "التفاهم" بين واشنطن وطهران
https://sarabic.ae/20260618/ترامب-يؤكد-توقيعه-على-مذكر-التفاهم-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1114457125.html
https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الإيرانية-إيران-والولايات-المتحدة-وقعتا-إلكترونيا-مذكرة-تفاهم-لإنهاء-الحرب-1114456516.html
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إيران, مفاوضات, توقيع مذكرة تفاهم, العالم, العالم العربي, روسيا
إيران, مفاوضات, توقيع مذكرة تفاهم, العالم, العالم العربي, روسيا

بعد توقيع ترامب وبزشكيان... ماذا تكشف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق الـ60 يوما؟

07:42 GMT 18.06.2026
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© REUTERS Evan Vucci
تابعنا عبر
شهد فجر اليوم الخميس، لحظة دبلوماسية فريدة من نوعها، إذ وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مذكرة تفاهم بين البلدين، لكن بطريقة غير تقليدية "إلكترونيًا وعن بعد"، وفق ما وثّقته الصور واللقطات المنشورة من الجانبين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعهد بالكشف عن نص المذكرة "خلال يومين"، بل ذهب إلى حدّ القول إنه مستعد لقراءتها أمام الكاميرات، مؤكدًا أنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.

ويتكوّن الاتفاق من 14 بندًا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارًا عامًا للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يومًا.

وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
ترامب يؤكد توقيعه على مذكر التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
00:37 GMT

ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن نص منذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، يتضمن ما يلي:

تعلن طهران وواشنطن وحلفائهما إنهاء فوريا ونهائيا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات.
يتعهد الطرفان وحلفاؤهما بعدم شن أي عمل عدائي مستقبلي، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة.
تتعهد طهران وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.
بعد تلقي ضمانات بتنفيذ البنود الأساسية، تباشر الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي.
يتم تثبيت الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
تبدأ الولايات المتحدة، فور توقيع مذكرة التفاهم، برفع الحصار البحري عن إيران.
تتعهد واشنطن بسحب قواتها من محيط إيران في غضون 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.
تعمل إيران على استئناف حركة السفن خلال 30 يومًا، مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق والألغام.
تتعهد واشنطن بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديًا.
تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يُتفق عليه ضمن الاتفاق النهائي.
تؤكد إيران مجددًا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدًا.
تتفق طهران وواشنطن على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية ضمن الاتفاق النهائي.
تتفق الدولتان على الحفاظ على الوضع الحالي حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
تحافظ إيران على برنامجها النووي الحالي، مقابل امتناع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة أو تعزيز قواتها في المنطقة.
تتعهد واشنطن بإعفاء النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة به من العقوبات.
تتعهد الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة.
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
الخارجية الإيرانية: إيران والولايات المتحدة وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب
أمس, 22:17 GMT
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أكد يوم أمس الأربعاء، موقف طهران الرافض لإخراج اليورانيوم المخصّب من أراضيها.
وقال بقائي في بث عبر التلفزيون الإيراني: "قلنا منذ البداية أن المواد المخصّبة لن تغادر من البلاد. أحد الخيارات هو تخفيف تركيزها داخل إيران، وهذا ليس خيارًا جديدًا".

ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.

واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
رئيس الوزراء الباكستاني يكشف تفاصيل ما بعد "التفاهم" بين واشنطن وطهران
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