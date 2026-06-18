https://sarabic.ae/20260618/ترامب-يؤكد-توقيعه-على-مذكر-التفاهم-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1114457125.html
ترامب يؤكد توقيعه على مذكر التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
ترامب يؤكد توقيعه على مذكر التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين. 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T00:37+0000
2026-06-18T00:37+0000
2026-06-18T00:37+0000
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وقال ترامب للصحفيين في فرنسا: "لقد وقّعتُها للتو".وفجر اليوم الخميس، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب . لافتا إلى ان نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة أصبح الآن رسمياً ونهائياً بعد توقيع الطرفين عليه.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الإيرانية-إيران-والولايات-المتحدة-وقعتا-إلكترونيا-مذكرة-تفاهم-لإنهاء-الحرب-1114456516.html
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العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران
ترامب يؤكد توقيعه على مذكر التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
وقال ترامب للصحفيين في فرنسا: "لقد وقّعتُها للتو
".
وفجر اليوم الخميس، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب . لافتا إلى ان نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة أصبح الآن رسمياً ونهائياً بعد توقيع الطرفين عليه.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.