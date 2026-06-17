https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الإيرانية-إيران-والولايات-المتحدة-وقعتا-إلكترونيا-مذكرة-تفاهم-لإنهاء-الحرب-1114456516.html

الخارجية الإيرانية: إيران والولايات المتحدة وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب

الخارجية الإيرانية: إيران والولايات المتحدة وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة وقعتا إلكترونياً نص مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

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2026-06-17T22:17+0000

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وقال بقائي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "يمكننا القول إن النص قد اكتمل، لأنه تم توقيعه"، مشيراً إلى أن التوقيع تم إلكترونياً.وشدد، "توقيعنا على اتفاقية لإنهاء الحرب في هذه المرحلة لا تعني أننا نسينا الماضي والدروس التي تعلمناها بتكلفة باهظة. مؤكدا أن "نص المذكرة يؤكد أننا سنتفاوض حصرا بشأن القضية النووية ورفع العقوبات".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية

https://sarabic.ae/20260617/ترامب-اتفاق-إيران-سيوقع-خلال-الـ48-ساعة-المقبلة-1114454713.html

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العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, توقيع مذكرة تفاهم