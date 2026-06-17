https://sarabic.ae/20260617/ترامب-اتفاق-إيران-سيوقع-خلال-الـ48-ساعة-المقبلة-1114454713.html
ترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة
ترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان مذكرة التفاهم التي توصلتا إليها يوم الأحد الماضي، خلال الساعات الـ48 المقبلة. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T19:49+0000
2026-06-17T19:49+0000
2026-06-17T19:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114454542_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_fe95a9506ad98ff279a692545f89eea5.jpg
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال حول موعد توقيع مذكرة التفاهم: "أظن أن ذلك سيحدث خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".وأضاف: "إذا كانت الدول الأخرى تمتلكها (الصواريخ الباليستية)، فسيكون من غير العادل نوعًا ما ألا تمتلكها (إيران). إذا كانت السعودية وقطر تمتلكان بعضا منها، فأعتقد أن الأمر لا بأس به".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260617/ترامب-يشكر-بوتين-وشي-جين-بينغ-على-موقفهما-تجاه-النزاع-الأمريكي-الإيراني-1114446801.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114454542_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_1984e01996c854178a885eab9707f40d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران
ترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان مذكرة التفاهم التي توصلتا إليها يوم الأحد الماضي، خلال الساعات الـ48 المقبلة.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال حول موعد توقيع مذكرة التفاهم: "أظن أن ذلك سيحدث خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".
وأجاب ترامب ردًا على سؤال حول المدى الزمني لبقاء القوات الأمريكية في الخليج: "لم نفكر في الأمر. ربما لبعض الوقت. إنه مكان جيد للإقامة".
وأضاف: "إذا كانت الدول الأخرى تمتلكها (الصواريخ الباليستية)، فسيكون من غير العادل نوعًا ما ألا تمتلكها (إيران). إذا كانت السعودية وقطر تمتلكان بعضا منها، فأعتقد أن الأمر لا بأس به".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.