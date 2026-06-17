https://sarabic.ae/20260617/ترامب-يشكر-بوتين-وشي-جين-بينغ-على-موقفهما-تجاه-النزاع-الأمريكي-الإيراني-1114446801.html
ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع الأمريكي الإيراني
ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع الأمريكي الإيراني
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع بين الولايات المتحدة وإيران. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T17:36+0000
2026-06-17T17:36+0000
2026-06-17T17:36+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114446642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6042b9710201b822356f6e8466140c41.jpg
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مدينة إيفيان الفرنسية: "أود أن أشكر الصين والرئيس شي، لقد كنت معه وهو قد التزم الحياد التام، وأنا أقدر ذلك".وأشار إلى أن المناقشات الفنية بشأن إزالة مخزون المواد المخصبة من إيران ستبدأ فورا.وقال: "نتنياهو رجل جيد، وإن كان ينفعل أحيانًا. ليس لدينا خلاف كبير حول لبنان. يمكن أن تتحلى ببعض المرونة يا نتنياهو، ليس عليك أن تهدم مبنى في كل مرة يدخله أحد أعضاء "حزب الله".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260617/ترامب-إذا-تعاونت-إيران-ستكون-لديها-فرصة-للبقاء-1114446181.html
https://sarabic.ae/20260616/نائب-الرئيس-الأمريكي-إيران-لن-تحصل-على-شيء-دون-تغيير-جذري-في-سلوكها-1114418483.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114446642_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f73c28befae57f67e21081880e5589f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الصين
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الصين
ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع الأمريكي الإيراني
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مدينة إيفيان الفرنسية: "أود أن أشكر الصين والرئيس شي، لقد كنت معه وهو قد التزم الحياد التام، وأنا أقدر ذلك".
وتابع: "كما أود أن أشكر فلاديمير بوتين. لقد كان محايدًا للغاية. كان بإمكانهما أن يجعلا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا".
وأشار إلى أن المناقشات الفنية بشأن إزالة مخزون المواد المخصبة من إيران ستبدأ فورا.
وأكد أنه ليست هناك خلافات كبيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن لبنان، داعيًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحلي بقدر أكبر من المرونة.
وقال: "نتنياهو رجل جيد، وإن كان ينفعل أحيانًا. ليس لدينا خلاف كبير حول لبنان. يمكن أن تتحلى ببعض المرونة يا نتنياهو، ليس عليك أن تهدم مبنى في كل مرة يدخله أحد أعضاء "حزب الله".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.