https://sarabic.ae/20260617/ترامب-يشكر-بوتين-وشي-جين-بينغ-على-موقفهما-تجاه-النزاع-الأمريكي-الإيراني-1114446801.html

ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع الأمريكي الإيراني

ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع الأمريكي الإيراني

سبوتنيك عربي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع بين الولايات المتحدة وإيران. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T17:36+0000

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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مدينة إيفيان الفرنسية: "أود أن أشكر الصين والرئيس شي، لقد كنت معه وهو قد التزم الحياد التام، وأنا أقدر ذلك".وأشار إلى أن المناقشات الفنية بشأن إزالة مخزون المواد المخصبة من إيران ستبدأ فورا.وقال: "نتنياهو رجل جيد، وإن كان ينفعل أحيانًا. ليس لدينا خلاف كبير حول لبنان. يمكن أن تتحلى ببعض المرونة يا نتنياهو، ليس عليك أن تهدم مبنى في كل مرة يدخله أحد أعضاء "حزب الله".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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