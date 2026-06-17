https://sarabic.ae/20260617/ترامب-إذا-تعاونت-إيران-ستكون-لديها-فرصة-للبقاء-1114446181.html

‏ترامب: إذا تعاونت إيران ستكون لديها فرصة للبقاء

‏ترامب: إذا تعاونت إيران ستكون لديها فرصة للبقاء

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه في حال تعاونت إيران ستكون لديها فرصة للبقاء، وذلك تعليقا على الاتفاق الأمريكي الإيراني المفترض توقيعه يوم... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T17:05+0000

2026-06-17T17:05+0000

2026-06-17T17:05+0000

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وأوضح ترامب في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن بلاده ستحصل على "الغبار" النووي الإيراني، كما لن تعطي واشنطن لإيران أي أموال على عكس ما فعله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.وأفاد ترامب بأن "إيران ترغب في توقيع الاتفاق وتنفيذه، ‏ومذكرة التفاهم مع إيران قد يتم توقيعها غدا أو الجمعة"، وهي المذكرة التي أكد أن واشنطن أرسلت نسخة منها إلى إسرائيل.وقال الرئيس الأمريكي: "أرسلنا نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران إلى إسرائيل وإسرائيل يمكنها القيام بعمل أفضل تجاه لبنان".وأضاف ترامب: "التدفق الطبيعي للنفط عبر مضيق هرمز سيستأنف على الفور"، معتبرا أن "القادة الحاليين في إيران بمثابة تغيير للنظام"، فيما شدد على أنه "سنناقش ملف صواريخ إيران والفصائل التابعة لها".وأوضح الرئيس ترامب أنه "إذا تعاونت إيران ستكون لديها فرصة للبقاء وطائراتنا حلقت في سماء إيران من دون رصدها".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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