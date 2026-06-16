https://sarabic.ae/20260616/نائب-الرئيس-الأمريكي-إيران-لن-تحصل-على-شيء-دون-تغيير-جذري-في-سلوكها-1114418483.html
نائب الرئيس الأمريكي: إيران لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها
نائب الرئيس الأمريكي: إيران لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها
سبوتنيك عربي
أكد نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة غيّرت الشرق الأوسط بشكل جوهري، سواء التزمت إيران بالاتفاق أم لم تلتزم به. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T22:50+0000
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وأضاف أن إيران، في حال عدم تنفيذها بنود الاتفاق، ستظل برامجها النووية والعسكرية والصاروخية "مدمرة ومعطلة".وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا، في 15 يونيو/حزيران، الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم، على أن يتم توقيعها في سويسرا يوم 19 يونيو.وفي سياق متصل، صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء، بأن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة تبدأ عقب توقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد".وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات روانجي جاءت على هامش اجتماع السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الأجنبية والدولية المقيمة في طهران.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260616/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يرفض-قرارا-يقيد-صلاحيات-ترامب-العسكرية-ضد-إيران-1114417482.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
نائب الرئيس الأمريكي: إيران لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها
أكد نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة غيّرت الشرق الأوسط بشكل جوهري، سواء التزمت إيران بالاتفاق أم لم تلتزم به.
وأضاف أن إيران، في حال عدم تنفيذها بنود الاتفاق، ستظل برامجها النووية والعسكرية والصاروخية "مدمرة ومعطلة".
وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن الإيرانيين "لن يحصلوا على أي شيء دون إحداث تحول جذري في سلوكهم"، في إشارة إلى استمرار الضغوط الأمريكية على طهران لفرض تغييرات جوهرية في سياساتها الإقليمية وبرامجها العسكرية.
وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا، في 15 يونيو/حزيران، الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم، على أن يتم توقيعها في سويسرا يوم 19 يونيو.
وفي سياق متصل، صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء، بأن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة تبدأ عقب توقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد".
وأفادت وكالة
"إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات روانجي جاءت على هامش اجتماع السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الأجنبية والدولية المقيمة في طهران.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري
بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية
على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.