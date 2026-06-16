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لافروف: روسيا تقيم عاليا اهتمام تركيا بالمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية
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ترامب يعلن انتقال الاتفاق مع إيران إلى "مرحلة ثانية"
ترامب يعلن انتقال الاتفاق مع إيران إلى "مرحلة ثانية"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران ينتقل إلى مرحلة ثانية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التفاهمات هو ضمان عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويًا بأي... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T10:15+0000
2026-06-16T10:15+0000
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وقال ترامب، خلال لقاءه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش قمة مجموعة السبع، إن بلاده لديها "اتفاق عادل وجيد" مع إيران، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تستثمر أي أموال هناك، موضحًا أن الجانب الاقتصادي ليس محور الاتفاق الحالي.وأضاف الرئيس الأمريكي أن ما دفعه إلى توقيع مذكرة التفاهم هو التأكد من عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكدًا أن إيران "لن تمتلك سلاحًا نوويًا بموجب الاتفاق وأن بلاده تريد الحصول على اليورانيوم المخصب من إيران".وحذر ترامب، من أن "أي محاولة من جانب إيران للسعي نحو امتلاك سلاح نووي ستؤدي إلى عواقب وصفها بأنها "قاسية"، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية بالنسبة له.وفي سياق متصل، أشاد ترامب، بالدور القطري في الوساطة خلال الأزمة الإقليمية، مؤكدًا أن التعاون مع قطر كان عاملًا مهمًا وإيجابيًا في الوصول إلى التفاهمات.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتابع التطورات في إيران، موضحًا أن محاولات سابقة لتغيير النظام الإيراني لم تنجح، ومؤكدًا احترامه للطريقة التي أدارت بها قطر جهود الوساطة خلال الفترة الأخيرة.وبشأن لبنان... أكد الرئيس الأمريكي، أن الملف اللبناني يمثل قضية منفصلة وثانوية مقارنة بالاتفاق النووي، قائلا: إن الرئيس اللبناني يقوم بعمل "رائع" في التعامل مع ملف "حزب الله"، مضيفًا أن عددًا كبيرًا من اللبنانيين عانوا بسبب الحزب خلال السنوات الماضية.وأضاف ترامب، أن الحرب اللبنانية ليست محور التركيز الأساسي بالنسبة له في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأهم هو الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وضمان استمراره.وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالملف الإيراني والأوضاع في لبنان، وسط متابعة دولية لمستقبل التفاهمات الإقليمية.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرامن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260616/الخارجية-الإيرانية-قاليباف-يترأس-وفد-إيران-خلال-توقيع-الاتفاق-مع-واشنطن-1114390848.html
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https://sarabic.ae/20260614/-ترامب-الهجوم-على-بيروت-صباح-اليوم-ما-كان-ينبغي-أن-يحدث-1114339831.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, دونالد ترامب, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, دونالد ترامب, العالم

ترامب يعلن انتقال الاتفاق مع إيران إلى "مرحلة ثانية"

10:15 GMT 16.06.2026
© AP Photo / Allison Robbert الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Allison Robbert
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران ينتقل إلى مرحلة ثانية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التفاهمات هو ضمان عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويًا بأي شكل.
وقال ترامب، خلال لقاءه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش قمة مجموعة السبع، إن بلاده لديها "اتفاق عادل وجيد" مع إيران، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تستثمر أي أموال هناك، موضحًا أن الجانب الاقتصادي ليس محور الاتفاق الحالي.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن ما دفعه إلى توقيع مذكرة التفاهم هو التأكد من عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكدًا أن إيران "لن تمتلك سلاحًا نوويًا بموجب الاتفاق وأن بلاده تريد الحصول على اليورانيوم المخصب من إيران".
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وحذر ترامب، من أن "أي محاولة من جانب إيران للسعي نحو امتلاك سلاح نووي ستؤدي إلى عواقب وصفها بأنها "قاسية"، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية بالنسبة له.
وفي سياق متصل، أشاد ترامب، بالدور القطري في الوساطة خلال الأزمة الإقليمية، مؤكدًا أن التعاون مع قطر كان عاملًا مهمًا وإيجابيًا في الوصول إلى التفاهمات.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتابع التطورات في إيران، موضحًا أن محاولات سابقة لتغيير النظام الإيراني لم تنجح، ومؤكدًا احترامه للطريقة التي أدارت بها قطر جهود الوساطة خلال الفترة الأخيرة.
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وبشأن لبنان... أكد الرئيس الأمريكي، أن الملف اللبناني يمثل قضية منفصلة وثانوية مقارنة بالاتفاق النووي، قائلا: إن الرئيس اللبناني يقوم بعمل "رائع" في التعامل مع ملف "حزب الله"، مضيفًا أن عددًا كبيرًا من اللبنانيين عانوا بسبب الحزب خلال السنوات الماضية.
وأوضح أنه غير راضٍ عن الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع لبنان، في إشارة إلى التطورات العسكرية والأمنية في المنطقة.
وأضاف ترامب، أن الحرب اللبنانية ليست محور التركيز الأساسي بالنسبة له في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأهم هو الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وضمان استمراره.
وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالملف الإيراني والأوضاع في لبنان، وسط متابعة دولية لمستقبل التفاهمات الإقليمية.
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وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا
من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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