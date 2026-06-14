https://sarabic.ae/20260614/-ترامب-الهجوم-على-بيروت-صباح-اليوم-ما-كان-ينبغي-أن-يحدث-1114339831.html
ترامب: على إسرائيل وقف أي هجمات على لبنان لأننا نقترب من اتفاق يجلب السلام للمنطقة
ترامب: على إسرائيل وقف أي هجمات على لبنان لأننا نقترب من اتفاق يجلب السلام للمنطقة
سبوتنيك عربي
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، السلطات الإسرائيلية على وقف هجماتها على الأراضي اللبنانية، لا سيما في ظل قرب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، يشمل... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T15:11+0000
2026-06-14T15:11+0000
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العالم
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وكتب ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشال": "لم يكن من المفترض أن يحدث الهجوم على بيروت هذا الصباح، لا سيما في يوم مميز ونحن نقترب للغاية من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي ردت عليه كانت محدودًا للغاية وليس له أهمية.. ولا ينبغي أن يعرقل ذلك هذه العملية المهمة.. لا ينبغي أن تكون هناك مزيد من الهجمات من قبل إسرائيل في أي مكان في لبنان، ولكن لا يجب كذلك أن يكون هناك هجمات إضافية من قبل طرف آخر، بما في ذلك من حزب الله ضد إسرائيل".وتابع: "نحن نقترب للغاية من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجلب السلام إلى المنطقة بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف التراجع".شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة استهدفت مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.وفي بيان منفصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفّذ غارات "دقيقة" على "منشآت تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب بيروت، على أن تُقدّم تفاصيل إضافية لاحقًا.لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل على خلفية اعتداءاتها على الجيش اللبناني
https://sarabic.ae/20260614/قاليباف-الضربة-الإسرائيلية-على-ضاحية-بيروت-تكشف-عجز-واشنطن-عن-الوفاء-بالتزاماتها-1114337169.html
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العالم
ترامب: على إسرائيل وقف أي هجمات على لبنان لأننا نقترب من اتفاق يجلب السلام للمنطقة
15:11 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 15:20 GMT 14.06.2026)
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، السلطات الإسرائيلية على وقف هجماتها على الأراضي اللبنانية، لا سيما في ظل قرب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، يشمل لبنان، معتبرًا أن الهجوم الإسرائيلي على بيروت ما كان يجب أن يحدث.
وكتب ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشال": "لم يكن من المفترض أن يحدث الهجوم على بيروت هذا الصباح، لا سيما في يوم مميز ونحن نقترب للغاية من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي ردت عليه كانت محدودًا للغاية وليس له أهمية.. ولا ينبغي أن يعرقل ذلك هذه العملية المهمة.. لا ينبغي أن تكون هناك مزيد من الهجمات من قبل إسرائيل في أي مكان في لبنان، ولكن لا يجب كذلك أن يكون هناك هجمات إضافية من قبل طرف آخر، بما في ذلك من حزب الله ضد إسرائيل".
وتابع: "نحن نقترب للغاية من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجلب السلام إلى المنطقة بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف التراجع".
شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة استهدفت مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.
وأكد نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، أن "الهجوم جاء ضد أهداف مرتبطة بـ"حزب الله"، مشددين أن إسرائيل "لن تتسامح مع إطلاق النار على أراضيها".
وفي بيان منفصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفّذ غارات "دقيقة" على "منشآت تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب بيروت، على أن تُقدّم تفاصيل إضافية لاحقًا.