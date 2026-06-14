https://sarabic.ae/20260614/لبنان-يتقدم-بشكوى-إلى-مجلس-الأمن-ضد-إسرائيل-على-خلفية-اعتداءاتها-على-الجيش-اللبناني-1114337965.html
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل على خلفية اعتداءاتها على الجيش اللبناني
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل على خلفية اعتداءاتها على الجيش اللبناني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها وجهت، في 10 يونيو/حزيران 2026، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة تضمنت شكوى رسمية ضد إسرائيل،... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T13:38+0000
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وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تمنع استخدام مبيدات الأعشاب كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى أن الفحوصات المخبرية والتحاليل الكيميائية التي أجريت على عينات تربة من بلدات عيتا الشعب ورأس الناقورة والضهيرة أكدت وجود المادة بنسب مرتفعة وصلت إلى 22,750 ميكروغرام لكل غرام، وهي مستويات تفوق بكثير المعدلات المسجلة عادة في الأراضي الزراعية بعد الاستخدام التقليدي للمبيد، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بإدانة هذا الاستهداف واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701 الصادر عام 2006.وأكدت الخارجية اللبنانية أن هذه الاعتداءات تأتي في وقت تشهد فيه واشنطن مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، تتناول إجراءات بناء الثقة وتثبيت وقف الأعمال العدائية وتهيئة الظروف للتوصل إلى حل سلمي ومستدام يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل على خلفية اعتداءاتها على الجيش اللبناني
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها وجهت، في 10 يونيو/حزيران 2026، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة تضمنت شكوى رسمية ضد إسرائيل، استنادًا إلى تقرير أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية، بشأن قيام الجيش الإسرائيلي برش مادة "الغليفوسات" فوق عدد من القرى الحدودية الجنوبية في الأول من فبراير/شباط الماضي.
وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تمنع استخدام مبيدات الأعشاب كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى أن الفحوصات المخبرية والتحاليل الكيميائية التي أجريت على عينات تربة من بلدات عيتا الشعب ورأس الناقورة والضهيرة أكدت وجود المادة بنسب مرتفعة وصلت إلى 22,750 ميكروغرام لكل غرام، وهي مستويات تفوق بكثير المعدلات المسجلة عادة في الأراضي الزراعية بعد الاستخدام التقليدي للمبيد، بحسب ماذكرت الوكالة
الوطنية للإعلام اللبنانية.
وفي رسالة ثانية وجهتها، في 11 يونيو/حزيران 2026، إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، استنكرت الخارجية اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، مشيرةً إلى استهداف الجيش الإسرائيلي آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني على طريق كفرتبنيت – الخردلي بتاريخ 6 يونيو، ما أسفر عن مقتل ضابطين برتبتي عميد ونقيب، إضافة إلى جندي، أثناء تأديتهم مهامهم العسكرية في جنوب لبنان.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بإدانة هذا الاستهداف واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات المتكررة
، وضمان احترام ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701 الصادر عام 2006.
وأكدت الخارجية اللبنانية أن هذه الاعتداءات تأتي في وقت تشهد فيه واشنطن مفاوضات بين لبنان وإسرائيل
برعاية أمريكية، تتناول إجراءات بناء الثقة وتثبيت وقف الأعمال العدائية وتهيئة الظروف للتوصل إلى حل سلمي ومستدام يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً.
واعتبرت الوزارة أن استهداف عناصر الجيش اللبناني يقوض بشكل مباشر الجهود الدبلوماسية الجارية، ويهدد المساعي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها الكاملة على أراضيها عبر مؤسساتها الشرعية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين
لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.