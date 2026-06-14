https://sarabic.ae/20260614/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-إنذارا-عاجلا-بالإخلاء-لسكان-13-قرية-وبلدة-جنوبي-لبنان-1114329978.html

الجيش الإسرائيلي يوجه "إنذارا عاجلا بالإخلاء" لسكان 13 قرية وبلدة جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يوجه "إنذارا عاجلا بالإخلاء" لسكان 13 قرية وبلدة جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "إنذارا عاجلا" إلى سكان بعض بلدات الجنوب اللبناني، مطالبًا إياهم بالخروج من منازلهم، لقرب "استهدافه قوات "حزب الله"... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T07:45+0000

2026-06-14T07:45+0000

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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، بيانًا جاء فيه: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: أركي بنعفول، جباع، جرنايا، حومين التحتا، حومين الفوقا، كفر بيت، كفر ملكي، كفر فيلا، كفر شلال، عين بوسوار، عزة (النبطية)، عين قانا،عرب الجل، صربا (النبطية)، رومين".كما طلب الجيش الإسرائيلي، في البيان، من السكان إخلاء منازلهم والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة 1000 متر على الأقل إلى أراض مفتوحة، وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر"، على حد قوله.ويأتي هذا التطور بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية، بسبب تسلل طائرات معادية إلى مناطق عدة شمالي البلاد.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس السبت، تنفيذ 22 عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات ومراكز قيادة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكد "حزب الله" أن عملياته تأتي أيضا في إطار ما وصفه بـ"الحق المشروع في مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأراضي اللبنانية"، مشددًا على "مواصلة التصدي للتحركات العسكرية الإسرائيلية ومنعها من تحقيق أهدافها داخل الأراضي اللبنانية".وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 70 موقعا تابعا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان خلال 24 ساعة

https://sarabic.ae/20260613/حزب-الله-يعلن-قصف-موقع-مستحدث-للجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-مارون-الراس-جنوبي-لبنان-بالصواريخ--1114319210.html

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