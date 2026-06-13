https://sarabic.ae/20260613/حزب-الله-يعلن-قصف-موقع-مستحدث-للجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-مارون-الراس-جنوبي-لبنان-بالصواريخ--1114319210.html

"حزب الله" يعلن قصف موقع مستحدث للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان بالصواريخ

"حزب الله" يعلن قصف موقع مستحدث للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان بالصواريخ

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن “المقاومة الإسلامية” نفذت سلسلة عمليات استهدفت مواقع وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T14:48+0000

2026-06-13T14:48+0000

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وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن العمليات شملت استهداف آلية عسكرية من نوع “ياغي” تابعة للجيش الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقية، وذلك باستخدام مسيّرة انقضاضية من طراز “أبابيل”.كما أعلن الحزب عن استهداف موقع مستحدث تابع للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس بصليات صاروخية.وأشار الحزب إلى استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين غرب موقع بلاط المستحدث عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية، إلى جانب استهداف تجمع آخر عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدل زون بصلية صاروخية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.

https://sarabic.ae/20260613/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-70-موقعا-تابعا-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-خلال-24-ساعة-1114315547.html

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