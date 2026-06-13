https://sarabic.ae/20260613/حزب-الله-يعلن-تنفيذ-22-عملية-ضد-مواقع-وآليات-إسرائيلية-خلال-24-ساعة-1114326621.html

"حزب الله" يعلن تنفيذ 22 عملية ضد مواقع وآليات إسرائيلية خلال 24 ساعة

"حزب الله" يعلن تنفيذ 22 عملية ضد مواقع وآليات إسرائيلية خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله"، اللبناني، تنفيذ 22 عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات ومراكز قيادة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك خلال الساعات الأربع... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T23:20+0000

2026-06-13T23:20+0000

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وقال الحزب، في سلسلة بيانات عسكرية، إن عملياته جاءت دفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات على المدنيين والقرى الجنوبية، مشيراً إلى أن الهجمات شملت استهداف تجمعات للجنود والآليات الإسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيّرة الانقضاضية، إضافة إلى تنفيذ كمائن واشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية متوغلة.وأكد حزب الله، أن عملياته تأتي أيضا في إطار ما وصفه بـ"الحق المشروع في مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأراضي اللبنانية"، مشدداً على مواصلة التصدي للتحركات العسكرية الإسرائيلية ومنعها من تحقيق أهدافها داخل الأراضي اللبنانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.

https://sarabic.ae/20260613/الرئيس-السوري-ملف-ترسيم-الحدود-مع-لبنان-لا-يعد-أولوية-في-الوقت-الراهن-1114324145.html

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