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ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد
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الرئيس السوري: ملف ترسيم الحدود مع لبنان لا يعد أولوية في الوقت الراهن
الرئيس السوري: ملف ترسيم الحدود مع لبنان لا يعد أولوية في الوقت الراهن
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الأنباء المتداولة بشأن دخول قوات سورية إلى لبنان لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن ما يُشاع في هذا السياق "عارٍ من الصحة". 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T18:47+0000
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وخلال لقائه بوفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق اليوم السبت، أوضح الشرع أن ملف ترسيم الحدود مع لبنان لا يُعد أولوية في الوقت الراهن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا). وفي الشأن الاقتصادي، أعلن الرئيس السوري "دعم مشروع لإنشاء مدينة متخصصة بصناعة الأثاث بالتعاون مع شركة صينية، وفق أحدث الأساليب الصناعية، على أن يضم المشروع مركزاً للتدريب المهني وتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا القطاع بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة".وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
https://sarabic.ae/20260417/براك-سوريا-لا-تريد-حربا-مع-إسرائيل-ونضغط-على-تل-أبيب-لوقف-النار-مع-لبنان-1112631598.html
https://sarabic.ae/20260613/كاتس-إسرائيل-لن-تنسحب-من-المناطق-الأمنية-التي-تسيطر-عليها-في-لبنان-وسوريا-وغزة-1114308655.html
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أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس السوري: ملف ترسيم الحدود مع لبنان لا يعد أولوية في الوقت الراهن

18:47 GMT 13.06.2026
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
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أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الأنباء المتداولة بشأن دخول قوات سورية إلى لبنان لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن ما يُشاع في هذا السياق "عارٍ من الصحة".
وخلال لقائه بوفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق اليوم السبت، أوضح الشرع أن ملف ترسيم الحدود مع لبنان لا يُعد أولوية في الوقت الراهن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إبى سوريا توم براك. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
براك: سوريا لا تريد حربا مع إسرائيل ونضغط على تل أبيب لوقف النار مع لبنان
17 أبريل, 10:03 GMT
وأشار إلى أن لبنان يواجه تحديات وأزمات داخلية كبيرة، إلى جانب موجات نزوح داخلي تُقدَّر بنحو مليون ونصف المليون شخص، على حد قوله.
وفي الشأن الاقتصادي، أعلن الرئيس السوري "دعم مشروع لإنشاء مدينة متخصصة بصناعة الأثاث بالتعاون مع شركة صينية، وفق أحدث الأساليب الصناعية، على أن يضم المشروع مركزاً للتدريب المهني وتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا القطاع بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
كاتس: إسرائيل لن تنسحب من "المناطق الأمنية" التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة
01:54 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
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