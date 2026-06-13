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الرئيس السوري: ملف ترسيم الحدود مع لبنان لا يعد أولوية في الوقت الراهن

الرئيس السوري: ملف ترسيم الحدود مع لبنان لا يعد أولوية في الوقت الراهن

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الأنباء المتداولة بشأن دخول قوات سورية إلى لبنان لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن ما يُشاع في هذا السياق "عارٍ من الصحة". 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T18:47+0000

2026-06-13T18:47+0000

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وخلال لقائه بوفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق اليوم السبت، أوضح الشرع أن ملف ترسيم الحدود مع لبنان لا يُعد أولوية في الوقت الراهن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا). وفي الشأن الاقتصادي، أعلن الرئيس السوري "دعم مشروع لإنشاء مدينة متخصصة بصناعة الأثاث بالتعاون مع شركة صينية، وفق أحدث الأساليب الصناعية، على أن يضم المشروع مركزاً للتدريب المهني وتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا القطاع بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة".وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.

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