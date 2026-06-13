https://sarabic.ae/20260613/كاتس-إسرائيل-لن-تنسحب-من-المناطق-الأمنية-التي-تسيطر-عليها-في-لبنان-وسوريا-وغزة-1114308655.html

كاتس: إسرائيل لن تنسحب من "المناطق الأمنية" التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة

كاتس: إسرائيل لن تنسحب من "المناطق الأمنية" التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، إن إسرائيل لن تنسحب من "المناطق الأمنية" التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة وذلك تعليقاً على المحادثات... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

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وشدد كاتس في بيان على أن "العقيدة الأمنية" لإسرائيل "حادة وواضحة"، وتقوم على العمل ضد "التهديدات القريبة والبعيدة"، والسعي إلى "الحسم لا إلى التسويات والتنازلات".وقال إن "ترامب يقود في هذه الأيام مساراً نحو اتفاق مع إيران انطلاقاً من رؤيته للمصالح الأمريكية، ومن بينها أيضاً المصلحة المشتركة مع إسرائيل، وهي منع إيران من حيازة سلاح نووي، ونحن نتوقع أن يتمسك بهذا المبدأ".وأضاف أنه "يجب على إسرائيل أن تضمن أن تكون لدينا أيضاً في المستقبل القدرة على العمل بشكل مستقل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وقد وجّهنا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا، الجيش الإسرائيلي بالاستعداد وفقاً لذلك".وأكد كاتس على أنه "يجب أن تحافظ إسرائيل على قدرتها على العمل بشكل مستقل ضد إيران"، بحسب البيان.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف التي كانت مقررَة ضد إيران مساء الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.

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