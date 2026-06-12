https://sarabic.ae/20260612/هيئة-البث-الإسرائيلية-القيادة-السياسية-طلبت-من-الجيش-تقليص-عملياته-في-جنوب-لبنان-1114302259.html

هيئة البث الإسرائيلية: القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته في جنوب لبنان

هيئة البث الإسرائيلية: القيادة السياسية طلبت من الجيش تقليص عملياته في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن القيادة السياسية أصدرت توجيهات للجيش الإسرائيلي بتجنب أي خطوات قد تؤثر سلبا على الاتفاق الأمريكي المحتمل مع... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T17:57+0000

2026-06-12T17:57+0000

2026-06-12T17:57+0000

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وذكرت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي رفض، بناء على تعليمات القيادة السياسية، تنفيذ غارة ضد هدف في لبنان بعدما اعتبره "غير عاجل"، في إطار سياسة تهدف إلى الحد من العمليات العسكرية التي قد تؤدي إلى تصعيد أو الإضرار بالاتفاقات القائمة.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن تل أبيب ستواصل وجودها العسكري في "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة، وستبقى قواتها في حالة دفاع عن الحدود والمواطنين، في ضوء ما وصفه بتهديدات الجماعات المسلحة، مشيرا إلى استمرار العمليات ضد ما أسماها "معسكرات إرهابية" في شمال الضفة الغربية، مع إمكانية توسيع نطاقها عند الحاجة.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف التي كانت مقررَة ضد إيران مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.

https://sarabic.ae/20260612/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نتوقع-من-ترامب-اتفاقا-يضمن-منع-إيران-من-النووي-1114296770.html

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