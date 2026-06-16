https://sarabic.ae/20260616/اتفاق-ترامب-وطهرانكيف-نسف-حسابات-نتنياهو-وأشعل-الجبهة-الداخلية-في-إسرائيل؟-1114382714.html

اتفاق ترامب وطهران...كيف نسف حسابات نتنياهو وأشعل الجبهة الداخلية في إسرائيل؟

اتفاق ترامب وطهران...كيف نسف حسابات نتنياهو وأشعل الجبهة الداخلية في إسرائيل؟

سبوتنيك عربي

أثار التقارب المتسارع بين الولايات المتحدة وإيران، عقب التوصل إلى تفاهمات سياسية وأمنية جديدة، حالة من الجدل والقلق داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية،... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T07:00+0000

2026-06-16T07:00+0000

2026-06-16T07:00+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/08/1114155217_0:0:1984:1117_1920x0_80_0_0_6e18dc494ce36f02eeaac0b86703afee.jpg

وبحسب تقارير إعلامية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبعدت إسرائيل إلى حد كبير عن تفاصيل المفاوضات مع طهران، بعدما كانت شريكاً أساسياً في مراحل التصعيد السابقة، الأمر الذي دفع مسؤولين إسرائيليين إلى التعبير عن استيائهم من تراجع مستوى التنسيق مع واشنطن في الملفات المرتبطة بإيران. وتشير المعطيات إلى أن أولويات الإدارة الأمريكية بدأت تختلف عن الحسابات الإسرائيلية، خاصة بعد تداعيات التوتر في منطقة الخليج وتأثيراته على أسواق الطاقة والملاحة الدولية، حيث فضّل ترامب الدفع نحو التهدئة والتسويات السياسية، بينما كانت تل أبيب تسعى إلى تحقيق أهداف أوسع تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وقدراته الصاروخية. فمن جهته، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب إبراهيم الموسوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": إن "التفاهمات الجديدة في المنطقة تؤكد أن خيار الضغوط والحروب لم يحقق أهدافه".ويرى متابعون أن التباين المتزايد بين واشنطن وتل أبيب بشأن كيفية التعامل مع إيران بات أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، ما يضع نتنياهو أمام تحديات سياسية داخلية متزايدة، خاصة إذا نجحت إدارة ترامب في تثبيت اتفاق مع طهران يُنظر إليه داخل إسرائيل على أنه يمس المصالح الأمنية الإسرائيلية أو يقلص قدرتها على التأثير في مسار الملف الإيراني.ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي نهائيا

https://sarabic.ae/20260614/ترامب-يعلن-رفع-الحصار-البحري-عن-إيران-وفتح-مضيق-هرمز---عاجل-1114347115.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب