https://sarabic.ae/20260616/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يرفض-قرارا-يقيد-صلاحيات-ترامب-العسكرية-ضد-إيران-1114417482.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض قرارا يقيد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض قرارا يقيد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران
سبوتنيك عربي
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، التصويت لصالح قرار يقيد الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، بحسب نتائج التصويت. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقا لنتائج التصويت، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شن حرب ضد إيران.وفي 3 يونيو/تموز، تبنى مجلس النواب الأمريكي، قرارًا للحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب في الصراع مع إيران، وحظي القرار بتأييد 215 نائبًا، بينما عارضه 208 نواب. وصوّت لصالح القرار أربعة جمهوريين، إلى جانب الديمقراطيين: توم باريت، ووارن ديفيدسون، وبرايان فيتزباتريك، وتوماس ماسي.وفي منتصف مايو/أيار، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي إحالة مشروع قرار من اللجنة المختصة يهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران. وحظيت المبادرة، التي تقدم بها أعضاء الحزب الديمقراطي تيم كاين، وكوري بوكر، وتشاك شومر، وتامي بالدوين، وتامي داكوورث، وآدم شيف، بدعم 50 عضوًا في مجلس الشيوخ، مقابل معارضة 47 عضوًا.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260603/مجلس-النواب-الأمريكي-يدعم-قرارا-يحد-من-صلاحيات-ترامب-بشأن-حرب-إيران-1114029054.html
https://sarabic.ae/20260616/ترامب-من-قمة-السبعرسائل-حادة-إلى-إيران-وإسرائيل-ومقترح-بشأن-سوريا-1114397209.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض قرارا يقيد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، التصويت لصالح قرار يقيد الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، بحسب نتائج التصويت.
ووفقا لنتائج التصويت، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شن حرب ضد إيران.
وأظهرت النتائج أن 48 سيناتورًا، من بينهم الديمقراطي جون فيترمان، عارض اقتراح سحب القرار من لجنة العلاقات الخارجية للتصويت عليه في الجلسة العامة. وصوّت 47 عضوا لصالح القرار، من بينهم الجمهوريون بيل كاسيدي، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وراند بول.
وفي 3 يونيو/تموز، تبنى مجلس النواب الأمريكي، قرارًا للحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب في الصراع مع إيران، وحظي القرار بتأييد 215 نائبًا، بينما عارضه 208 نواب. وصوّت لصالح القرار أربعة جمهوريين،
إلى جانب الديمقراطيين: توم باريت، ووارن ديفيدسون، وبرايان فيتزباتريك، وتوماس ماسي.
وفي منتصف مايو/أيار، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي إحالة مشروع قرار من اللجنة المختصة يهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران. وحظيت المبادرة، التي تقدم بها أعضاء الحزب الديمقراطي تيم كاين، وكوري بوكر، وتشاك شومر، وتامي بالدوين، وتامي داكوورث، وآدم شيف، بدعم 50 عضوًا في مجلس الشيوخ، مقابل معارضة 47 عضوًا.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري
بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية
على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.