https://sarabic.ae/20260616/ترامب-من-قمة-السبعرسائل-حادة-إلى-إيران-وإسرائيل-ومقترح-بشأن-سوريا-1114397209.html

ترامب من قمة السبع...رسائل حادة إلى إيران وإسرائيل ومقترح بشأن سوريا

ترامب من قمة السبع...رسائل حادة إلى إيران وإسرائيل ومقترح بشأن سوريا

سبوتنيك عربي

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة رسائل سياسية إلى كل من إيران وإسرائيل وسوريا خلال مشاركته في أعمال قمة مجموعة السبع، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T12:10+0000

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وأكد ترامب أن بلاده تواصل العمل على تثبيت مسار التفاهم مع طهران، معربًا عن ثقته بإمكانية تحقيق تقدم إضافي في العلاقات بين الجانبين، في ظل الجهود الرامية إلى خفض التوتر وضمان أمن الملاحة والطاقة في المنطقة. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حديث متزايد عن تفاهمات أوسع قد تعيد رسم ملامح التوازنات الإقليمية خلال المرحلة المقبلة.أما بشأن سوريا، فقد أشار ترامب إلى استمرار اهتمام واشنطن بالتطورات هناك، مؤكدًا أن الملف السوري يبقى جزءًا من المشهد الإقليمي الأوسع، خاصة في ظل التحولات الجارية والعلاقات المتشابكة بين مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة.ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعكس محاولة أمريكية لإدارة مرحلة انتقالية دقيقة في الشرق الأوسط، تقوم على الجمع بين الضغوط السياسية والدبلوماسية من جهة، والانفتاح على تفاهمات جديدة من جهة أخرى، في وقت تترقب فيه العواصم الإقليمية نتائج الاتصالات والمفاوضات الجارية بين واشنطن وعدد من الأطراف المؤثرة في المنطقة.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الإثنين، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.دي فانس: مذكرة التفاهم مع إيران قصيرة جدا وعامة

https://sarabic.ae/20260616/ترامب-يعلن-انتقال-الاتفاق-مع-إيران-إلى-مرحلة-ثانية-1114391663.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران