https://sarabic.ae/20260618/رئيس-الوزراء-الباكستاني-يكشف-تفاصيل-ما-بعد-الاتفاق-بين-واشنطن-وطهران-1114460538.html
رئيس الوزراء الباكستاني يكشف تفاصيل ما بعد "التفاهم" بين واشنطن وطهران
رئيس الوزراء الباكستاني يكشف تفاصيل ما بعد "التفاهم" بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، "دخلت حيّز التنفيذ بشكل فوري"، مشيرًا إلى أنها... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح شريف أن "إيران ستعيد فتح مضيق هرمز، فيما ستتخذ الولايات المتحدة خطوة مقابلة تتمثل في رفع الحصار، باعتبار ذلك أولى إجراءات تنفيذ التفاهم بين الجانبين".وأضاف أن "توقيع مذكرة التفاهم يجسّد التزام الولايات المتحدة وإيران بالحل الدبلوماسي، ويعكس رغبة الطرفين في تجنب مزيد من التصعيد، الذي قد تكون له تداعيات خطيرة على الشرق الأوسط".وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أظهر التزامًا بإنهاء نزاع يحمل عواقب وخيمة على المنطقة"، معربًا عن أمله في أن تشكل مذكرة التفاهم "أساسًا متينًا" لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، خلال المرحلة المقبلة.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر اليوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260618/الخارجية-الإيرانية-اليورانيوم-المخصب-لن-يغادر-البلاد-1114458930.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس الوزراء الباكستاني يكشف تفاصيل ما بعد "التفاهم" بين واشنطن وطهران
أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، "دخلت حيّز التنفيذ بشكل فوري"، مشيرًا إلى أنها "تمثل خطوة مهمة نحو احتواء التوترات وتعزيز الحلول الدبلوماسية في المنطقة".
وأوضح شريف أن "إيران ستعيد فتح مضيق هرمز، فيما ستتخذ الولايات المتحدة خطوة مقابلة تتمثل في رفع الحصار، باعتبار ذلك أولى إجراءات تنفيذ التفاهم بين الجانبين".
وأضاف أن "توقيع مذكرة التفاهم يجسّد التزام الولايات المتحدة وإيران بالحل الدبلوماسي، ويعكس رغبة الطرفين في تجنب مزيد من التصعيد، الذي قد تكون له تداعيات خطيرة على الشرق الأوسط".
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أظهر التزامًا بإنهاء نزاع يحمل عواقب وخيمة على المنطقة"، معربًا عن أمله في أن تشكل مذكرة التفاهم "أساسًا متينًا" لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر اليوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.