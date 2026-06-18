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الخارجية الإيرانية: اليورانيوم المخصب لن يغادر البلاد
الخارجية الإيرانية: اليورانيوم المخصب لن يغادر البلاد
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس الأربعاء، موقف طهران الرافض لإخراج اليورانيوم المخصّب من أراضيها. 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T05:08+0000
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وقال بقائي في بث عبر التلفزيون الإيراني: "قلنا منذ البداية أن المواد المخصّبة لن تغادر من البلاد. أحد الخيارات هو تخفيف تركيزها داخل إيران، وهذا ليس خيارًا جديدًا".وأضاف: "صواريخنا مطلوبة فقط للإطلاق، وليس للمفاوضات. لن نناقش قدراتنا الدفاعية مع أي شخص في أي عملية تفاوض".وأكدت وسائل إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقّعا في وقت سابق من يوم أمس، مذكرة التفاهم لتدخل حيّز التنفيذ رسميًا، وفي مقدمة بنودها وقف الحرب بين البلدين ورفع الحصار عن المواني الإيرانية وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى قولهما، إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، دخلت حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بُعد.ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع الأمريكي الإيرانيترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة
https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الإيرانية-إيران-والولايات-المتحدة-وقعتا-إلكترونيا-مذكرة-تفاهم-لإنهاء-الحرب-1114456516.html
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أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

الخارجية الإيرانية: اليورانيوم المخصب لن يغادر البلاد

05:08 GMT 18.06.2026
© AP Photo / VAHID SALEMIمنشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / VAHID SALEMI
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس الأربعاء، موقف طهران الرافض لإخراج اليورانيوم المخصّب من أراضيها.
وقال بقائي في بث عبر التلفزيون الإيراني: "قلنا منذ البداية أن المواد المخصّبة لن تغادر من البلاد. أحد الخيارات هو تخفيف تركيزها داخل إيران، وهذا ليس خيارًا جديدًا".

وأشار إلى أنه "ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني اليوم".

وأضاف: "صواريخنا مطلوبة فقط للإطلاق، وليس للمفاوضات. لن نناقش قدراتنا الدفاعية مع أي شخص في أي عملية تفاوض".

وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهذا التصريح، عقب إعلانه توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، تنص على أنه إلى حين رفع العقوبات نهائيًا، سيتم منح استثناء لتصدير النفط الخام الإيراني والبتروكيماويات ومشتقاتها، مع توفير جميع الخدمات اللازمة. ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) نص المذكرة.

مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
الخارجية الإيرانية: إيران والولايات المتحدة وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب
أمس, 22:17 GMT
وأكدت وسائل إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقّعا في وقت سابق من يوم أمس، مذكرة التفاهم لتدخل حيّز التنفيذ رسميًا، وفي مقدمة بنودها وقف الحرب بين البلدين ورفع الحصار عن المواني الإيرانية وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وأعلن ترامب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران. وأفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة وإيران وقّعتا إلكترونيًا أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين الطرفين.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى قولهما، إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، دخلت حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بُعد.
ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع الأمريكي الإيراني
ترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة
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