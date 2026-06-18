https://sarabic.ae/20260618/ترامب-نتنياهو-اندفع-أكثر-من-اللازم-خلال-الحرب-على-إيران-1114459132.html

ترامب: نتنياهو اندفع أكثر من اللازم خلال الحرب على إيران

ترامب: نتنياهو اندفع أكثر من اللازم خلال الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "اندفع أكثر من اللازم في بعض الأحيان خلال الحرب على إيران"، وفق تعبيره. 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T05:36+0000

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وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أن "نتنياهو شخص رائع، لكنه أكد أن أهدافه من الحرب كانت مختلفة بحكم قرب إسرائيل الجغرافي من إيران".وأضاف أن "رؤية نتنياهو للحرب تأثرت بالتهديدات، التي تواجهها إسرائيل نتيجة قربها من إيران، وهو ما جعل أهدافه وحساباته تختلف عن الرؤية الأمريكية في إدارة الأزمة".وأكد ترامب، مساء أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر اليوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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