https://sarabic.ae/20260617/تقارير-واشنطن-ستسحب-قواتها-من-المناطق-القريبة-من-إيران-خلال-30-يوما-من-إبرام-الاتفاق-النهائي-1114456686.html

تقارير: واشنطن ستسحب قواتها من المناطق القريبة من إيران خلال 30 يوما من إبرام الاتفاق النهائي

تقارير: واشنطن ستسحب قواتها من المناطق القريبة من إيران خلال 30 يوما من إبرام الاتفاق النهائي

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الأربعاء، نقلاً عن نص مذكرة التفاهم، بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من المناطق المجاورة لإيران خلال 30 يوماً من التوصل... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T23:20+0000

2026-06-17T23:20+0000

2026-06-17T23:50+0000

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وجاء في الفقرة الرابعة من المذكرة: "تتعهد الولايات المتحدة أيضاً بسحب قواتها من المناطق المجاورة لإيران خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق النهائي".كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعلن أن إيران والولايات المتحدة وقعتا إلكترونياً نص مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع.وقال بقائي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "يمكننا القول إن النص قد اكتمل، لأنه تم توقيعه"، مشيراً إلى أن التوقيع تم إلكترونياً.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260617/ترامب-اتفاق-إيران-سيوقع-خلال-الـ48-ساعة-المقبلة-1114454713.html

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