https://sarabic.ae/20260618/قاليباف-يتعهد-للمرشد-الإيراني-بالتمسك-بالخطوط-الحمراء-ومواجهة-أي-تجاوز-خلال-المفاوضات-1114493838.html
قاليباف للمرشد الإيراني: نتعهد بالتمسك بـ"الخطوط الحمراء" ومواجهة أي "تجاوز" خلال المفاوضات
قاليباف للمرشد الإيراني: نتعهد بالتمسك بـ"الخطوط الحمراء" ومواجهة أي "تجاوز" خلال المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، التزامه الكامل بتوجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مشددًا على أن "أوامر القيادة ستكون الهدف الذي... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال قاليباف، في رسالة وجهها إلى المرشد خامنئي، إن "الرسالة الأخيرة للقيادة شكّلت خارطة طريق أوضحت أن مذكرة التفاهم المبرمة تمثل بداية مسار طويل ومعقد يهدف إلى استعادة حقوق الشعب الإيراني ودعم جبهة المقاومة في مواجهة العدو المارق".وأضاف أن "الرسالة عززت الثقة بضرورة متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم ومراقبة مدى التزام الولايات المتحدة بها"، مؤكدًا أن "طهران لن تسمح لأي طرف بالمساس بحقوق الشعب الإيراني أو جبهة المقاومة".وأشار قاليباف إلى أن "الدبلوماسية تمثل أحد ميادين النضال لتحقيق أهداف المقاومة"، مؤكدًا أن "قوة إيران وبالتضحيات التي قدمها الإيرانيون تشكّل الضمانة الأساسية لتنفيذ التفاهمات المبرمة".وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن "إيران مستعدة للرد على أي تجاوز أو إخلال من قبل الطرف الآخر"، مشيرًا إلى أن بلاده "أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات خلال المواجهات السابقة".وفي ختام رسالته، أعرب قاليباف عن تقديره لتوجيهات المرشد الإيراني، معتبرًا أنها "تمثل دليلًا للمضي في مسار المفاوضات"، وداعيًا إلى "تعزيز وحدة الصف الداخلي لتحقيق الأهداف والشروط الواردة في مذكرة التفاهم".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعهد بالكشف عن نص المذكرة "خلال يومين"، بل ذهب إلى حدّ القول إنه مستعد لقراءتها أمام الكاميرات، مؤكدا أنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.ويتكوّن الاتفاق من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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قاليباف للمرشد الإيراني: نتعهد بالتمسك بـ"الخطوط الحمراء" ومواجهة أي "تجاوز" خلال المفاوضات
22:08 GMT 18.06.2026 (تم التحديث: 05:54 GMT 19.06.2026)
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، التزامه الكامل بتوجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مشددًا على أن "أوامر القيادة ستكون الهدف الذي تسعى المؤسسات الإيرانية إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة"، وفق تعبيره.
وقال قاليباف، في رسالة وجهها إلى المرشد خامنئي، إن "الرسالة الأخيرة للقيادة شكّلت خارطة طريق أوضحت أن مذكرة التفاهم المبرمة تمثل بداية مسار طويل ومعقد يهدف إلى استعادة حقوق الشعب الإيراني ودعم جبهة المقاومة في مواجهة العدو المارق".
وأضاف أن "الرسالة عززت الثقة بضرورة متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم ومراقبة مدى التزام الولايات المتحدة بها"، مؤكدًا أن "طهران لن تسمح لأي طرف بالمساس بحقوق الشعب الإيراني أو جبهة المقاومة".
وأشار قاليباف إلى أن "الدبلوماسية تمثل أحد ميادين النضال لتحقيق أهداف المقاومة"، مؤكدًا أن "قوة إيران وبالتضحيات التي قدمها الإيرانيون تشكّل الضمانة الأساسية لتنفيذ التفاهمات المبرمة".
كما شدد على التزام بلاده بـ"الشروط والخطوط الحمراء المحددة خلال مسار المفاوضات"، مؤكدًا أن "الهدف من المفاوضات هو انتزاع حقوق الشعب الإيراني وتحقيق مصالحه الوطنية".
وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن "إيران مستعدة للرد على أي تجاوز أو إخلال من قبل الطرف الآخر"، مشيرًا إلى أن بلاده "أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات خلال المواجهات السابقة".
وفي ختام رسالته، أعرب قاليباف عن تقديره لتوجيهات المرشد الإيراني، معتبرًا أنها "تمثل دليلًا للمضي في مسار المفاوضات"، وداعيًا إلى "تعزيز وحدة الصف الداخلي لتحقيق الأهداف والشروط الواردة في مذكرة التفاهم".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
، تعهد بالكشف عن نص المذكرة "خلال يومين"، بل ذهب إلى حدّ القول إنه مستعد لقراءتها أمام الكاميرات، مؤكدا أنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.
ويتكوّن الاتفاق من 14 بندا
، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.
وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.