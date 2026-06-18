https://sarabic.ae/20260618/إيران-تعلن-عدم-فرض-أي-رسوم-على-السفن-العابرة-لمضيق-هرمز-لمدة-60-يوما-1114491209.html

إيران تعلن عدم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما

إيران تعلن عدم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما

سبوتنيك عربي

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الخميس، إعفاء السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز من أي رسوم لمدة 60 يوما، تنفيذا للبند الخامس من "مذكرة... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T19:24+0000

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وأوضح المجلس أن "السفن التجارية مطالبة بتقديم طلبات العبور إلى إدارة الممر المائي للخليج"، مؤكدا "توجيه الجهات المختصة بالتعامل السريع مع الطلبات ومنحها أولوية دعماً لتنفيذ أهداف المذكرة".وأشار البيان إلى أن "حركة الملاحة ستتم وفق مسارات ومواعيد محددة لضمان السلامة ومنع الحوادث البحرية، في ظل الظروف الحالية وبعض المخاطر المرتبطة بالممر الملاحي، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الفنية والترتيبات التنفيذية الخاصة بالعبور عبر إدارة الممر المائي للخليج"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعهد بالكشف عن نص المذكرة "خلال يومين"، بل ذهب إلى حدّ القول إنه مستعد لقراءتها أمام الكاميرات، مؤكدا أنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها.ويتكوّن الاتفاق من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260618/تزامنا-مع-فتح-هرمز-الكويت-تتجه-لاستعادة-مستويات-إنتاج-النفط-1114485412.html

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