https://sarabic.ae/20260618/تزامنا-مع-فتح-هرمز-الكويت-تتجه-لاستعادة-مستويات-إنتاج-النفط-1114485412.html

تزامنا مع فتح "هرمز"... الكويت تتجه لاستعادة مستويات إنتاج النفط

تزامنا مع فتح "هرمز"... الكويت تتجه لاستعادة مستويات إنتاج النفط

سبوتنيك عربي

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، بدء رفع إنتاجها النفطي تدريجيا، مستهدفة الوصول إلى مستوى مليوني برميل يوميا خلال أسبوع، في ظل التطورات المرتبطة بإعادة فتح مضيق... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T16:52+0000

2026-06-18T16:52+0000

2026-06-18T16:52+0000

الكويت

أخبار الكويت اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

مضيق هرمز

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101343/39/1013433914_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_66a5788b132834c8bde1b3eb4ea2f754.jpg

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف الصباح، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن الكويت أنجزت إصلاحات في البنية التحتية لقطاع الطاقة مكّنتها من تسريع وتيرة التعافي ورفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة أقصر من المتوقع، مشيرا إلى إمكانية تجاوز حاجز مليوني برميل يوميا خلال أيام.وأضاف أن كافة إشعارات "القوة القاهرة" التي صدرت خلال فترة الحرب سيتم رفعها فورا، مؤكدا التزام مؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع العملاء لضمان انتقال سلس إلى الكميات التعاقدية الكاملة وفق الاتفاقيات المبرمة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، اليوم الخميس، على "تروث سوشيال": "النفط يتدفق، ولا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا مطلقا، وأسواق الأسهم تزدهر، والوظائف تسجل أرقاما قياسية، والأسعار تنخفض".كما أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن السفن وكثير منها محمل بالنفط، بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز، وذلك بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، المتوقع توقيعها يوم الجمعة المقبل.وأشار عبر منصة "تروث سوشيال" إلى أن هذه السفن "تسلك "الطريق السريع" الجنوبي، وهو طريق آمن تماما ونظيف، وهناك طرق سفر أخرى أيضا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، توقيعه مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توقيع المذكرة لإنهاء النزاع.وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ذكر جولز هيرست، وكيل وزارة الحرب الأمريكية والمراقب المالي فيها، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن التكاليف الأمريكية في الحرب على إيران بلغت نحو 25 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260617/قاليباف-مضيق-هرمز-لن-يعود-إلى-ما-كان-عليه-سابقا-وإيران-لها-حقوق-سيادية-فيه-1114456346.html

الكويت

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مضيق هرمز, العالم العربي, أخبار العالم الآن