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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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تزامنا مع فتح "هرمز"... الكويت تتجه لاستعادة مستويات إنتاج النفط
تزامنا مع فتح "هرمز"... الكويت تتجه لاستعادة مستويات إنتاج النفط
سبوتنيك عربي
أعلنت الكويت، اليوم الخميس، بدء رفع إنتاجها النفطي تدريجيا، مستهدفة الوصول إلى مستوى مليوني برميل يوميا خلال أسبوع، في ظل التطورات المرتبطة بإعادة فتح مضيق... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف الصباح، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن الكويت أنجزت إصلاحات في البنية التحتية لقطاع الطاقة مكّنتها من تسريع وتيرة التعافي ورفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة أقصر من المتوقع، مشيرا إلى إمكانية تجاوز حاجز مليوني برميل يوميا خلال أيام.وأضاف أن كافة إشعارات "القوة القاهرة" التي صدرت خلال فترة الحرب سيتم رفعها فورا، مؤكدا التزام مؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع العملاء لضمان انتقال سلس إلى الكميات التعاقدية الكاملة وفق الاتفاقيات المبرمة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، اليوم الخميس، على "تروث سوشيال": "النفط يتدفق، ولا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا مطلقا، وأسواق الأسهم تزدهر، والوظائف تسجل أرقاما قياسية، والأسعار تنخفض".كما أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن السفن وكثير منها محمل بالنفط، بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز، وذلك بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، المتوقع توقيعها يوم الجمعة المقبل.وأشار عبر منصة "تروث سوشيال" إلى أن هذه السفن "تسلك "الطريق السريع" الجنوبي، وهو طريق آمن تماما ونظيف، وهناك طرق سفر أخرى أيضا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، توقيعه مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توقيع المذكرة لإنهاء النزاع.وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ذكر جولز هيرست، وكيل وزارة الحرب الأمريكية والمراقب المالي فيها، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن التكاليف الأمريكية في الحرب على إيران بلغت نحو 25 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260617/قاليباف-مضيق-هرمز-لن-يعود-إلى-ما-كان-عليه-سابقا-وإيران-لها-حقوق-سيادية-فيه-1114456346.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مضيق هرمز, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مضيق هرمز, العالم العربي, أخبار العالم الآن

تزامنا مع فتح "هرمز"... الكويت تتجه لاستعادة مستويات إنتاج النفط

16:52 GMT 18.06.2026
© Sputnik . Constantin Garanin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
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أعلنت الكويت، اليوم الخميس، بدء رفع إنتاجها النفطي تدريجيا، مستهدفة الوصول إلى مستوى مليوني برميل يوميا خلال أسبوع، في ظل التطورات المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز بموجب اتفاق السلام المؤقت بين أمريكا وإيران.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف الصباح، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن الكويت أنجزت إصلاحات في البنية التحتية لقطاع الطاقة مكّنتها من تسريع وتيرة التعافي ورفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة أقصر من المتوقع، مشيرا إلى إمكانية تجاوز حاجز مليوني برميل يوميا خلال أيام.
وأضاف أن كافة إشعارات "القوة القاهرة" التي صدرت خلال فترة الحرب سيتم رفعها فورا، مؤكدا التزام مؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع العملاء لضمان انتقال سلس إلى الكميات التعاقدية الكاملة وفق الاتفاقيات المبرمة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، اليوم الخميس، على "تروث سوشيال": "النفط يتدفق، ولا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا مطلقا، وأسواق الأسهم تزدهر، والوظائف تسجل أرقاما قياسية، والأسعار تنخفض".
كما أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن السفن وكثير منها محمل بالنفط، بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز، وذلك بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، المتوقع توقيعها يوم الجمعة المقبل.
وأشار عبر منصة "تروث سوشيال" إلى أن هذه السفن "تسلك "الطريق السريع" الجنوبي، وهو طريق آمن تماما ونظيف، وهناك طرق سفر أخرى أيضا".
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا وإيران لها حقوق سيادية فيه
أمس, 21:32 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، توقيعه مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توقيع المذكرة لإنهاء النزاع.
وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ذكر جولز هيرست، وكيل وزارة الحرب الأمريكية والمراقب المالي فيها، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن التكاليف الأمريكية في الحرب على إيران بلغت نحو 25 مليار دولار.
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