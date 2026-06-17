https://sarabic.ae/20260617/قاليباف-مضيق-هرمز-لن-يعود-إلى-ما-كان-عليه-سابقا-وإيران-لها-حقوق-سيادية-فيه-1114456346.html
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا وإيران لها حقوق سيادية فيه
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا وإيران لها حقوق سيادية فيه
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل نشوب الحرب الإيرانية الأميركية، مشيرًا إلى أن من... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T21:32+0000
2026-06-17T21:32+0000
2026-06-17T21:32+0000
محمد باقر قاليباف
مضيق هرمز
إيران
أخبار إيران
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وقال قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "أؤكد مجدداً أن مضيق هرمز لن يعود أبداً إلى ما كان عليه سابقاً... تتمتع الدول الساحلية المطلة على المضائق، وفق القوانين الدولية، بحقوق وواجبات، ومن بين تلك الحقوق أن تدفع الدول الأخرى مقابل الخدمات التي تقدمها".وأضاف: "تتمتع إيران بحقوق سيادية في مضيق هرمز، ومن الطبيعي أن تتقاضى رسوماً مقابل الخدمات التي تقدمها في هذا الممر المائي".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260617/ترامب-اتفاق-إيران-سيوقع-خلال-الـ48-ساعة-المقبلة-1114454713.html
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محمد باقر قاليباف, مضيق هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
محمد باقر قاليباف, مضيق هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا وإيران لها حقوق سيادية فيه
أكد رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل نشوب الحرب الإيرانية الأميركية، مشيرًا إلى أن من حق إيران فرض رسوم مقابل تقديم خدمات للسفن العابرة بالمضيق.
وقال قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "أؤكد مجدداً أن مضيق هرمز لن يعود أبداً إلى ما كان عليه سابقاً... تتمتع الدول الساحلية المطلة على المضائق، وفق القوانين الدولية، بحقوق وواجبات، ومن بين تلك الحقوق أن تدفع الدول الأخرى مقابل الخدمات التي تقدمها".
وأضاف: "تتمتع إيران بحقوق سيادية في مضيق هرمز
، ومن الطبيعي أن تتقاضى رسوماً مقابل الخدمات التي تقدمها في هذا الممر المائي".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.