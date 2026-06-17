https://sarabic.ae/20260617/رئيس-البرلمان-الإيراني-حققنا-بالتفاوض-أضعاف-ما-كنا-نريد-تحقيقه-من-خلال-العمل-العسكري-1114455215.html

رئيس البرلمان الإيراني: حققنا بالتفاوض أضعاف ما كنا نريد تحقيقه من خلال العمل العسكري

رئيس البرلمان الإيراني: حققنا بالتفاوض أضعاف ما كنا نريد تحقيقه من خلال العمل العسكري

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن إيران حققت بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية أضعاف ما كانت تأمل تحقيقه من خلال العمل العسكري. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال قاليباف خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "كل ما كنا نريد تحقيقه من خلال العمل العسكري، حققنا عبر التفاوض أضعافه مرات عديدة، وبشكل لا يمكن مقارنته بما كان يمكن تحقيقه عسكرياً".وأكد قاليباف أن البند الرابع عشر من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ينص على تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المذكرة، بحيث تتحول إلى قرار أممي.وأشار إلى أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا وإيران لها حقوق سيادية فيه ومن الطبيعي أن تفرض رسومًا مقابل خدماتها.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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