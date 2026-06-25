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نتنياهو: سنبقى في لبنان وأمرت الجيش بحماية سكان الشمال
نتنياهو: سنبقى في لبنان وأمرت الجيش بحماية سكان الشمال
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل ستواصل وجودها العسكري في لبنان طالما اقتضت الضرورة، مشددًا على أنه أصدر تعليمات للجيش... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T16:00+0000
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وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن إسرائيل تخوض حاليًا ما وصفها بـ"حرب إقليمية متواصلة". وأضاف أنه وجّه الجيش الإسرائيلي للقيام بكل ما يلزم لضمان أمن سكان الشمال، مؤكدًا استمرار العمليات والإجراءات العسكرية وفق ما تقتضيه التطورات الميدانية. وأردف قائلا: "غيرنا قواعد اللعبة في منطقتنا وخرقنا حاجز الخوف وأثبتنا قوة قبضتنا الحديدية"، على حد قوله. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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https://sarabic.ae/20260624/إعلام-إسرائيلي-مفاوضات-إسرائيلية-لبنانية-في-البنتاغون-حول-بدء-الانسحاب-من-جنوبي-لبنان-1114671166.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

نتنياهو: سنبقى في لبنان وأمرت الجيش بحماية سكان الشمال

16:00 GMT 25.06.2026
© REUTERS Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© REUTERS Ronen Zvulun
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل ستواصل وجودها العسكري في لبنان طالما اقتضت الضرورة، مشددًا على أنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سكان المناطق الشمالية.
وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن إسرائيل تخوض حاليًا ما وصفها بـ"حرب إقليمية متواصلة".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
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06:40 GMT
وأضاف أنه وجّه الجيش الإسرائيلي للقيام بكل ما يلزم لضمان أمن سكان الشمال، مؤكدًا استمرار العمليات والإجراءات العسكرية وفق ما تقتضيه التطورات الميدانية.

وفي ما يتعلق بالخصوم الإقليميين لإسرائيل، قال نتنياهو إن إيران و"حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية "لم يعد لديهم الكثير ليفعلوه"، على حد تعبيره.

وأردف قائلا: "غيرنا قواعد اللعبة في منطقتنا وخرقنا حاجز الخوف وأثبتنا قوة قبضتنا الحديدية"، على حد قوله.
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أمس, 19:44 GMT
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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