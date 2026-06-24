https://sarabic.ae/20260624/إعلام-إسرائيلي-مفاوضات-إسرائيلية-لبنانية-في-البنتاغون-حول-بدء-الانسحاب-من-جنوبي-لبنان-1114671166.html

إعلام إسرائيلي: مفاوضات إسرائيلية لبنانية في البنتاغون حول بدء الانسحاب من جنوبي لبنان

إعلام إسرائيلي: مفاوضات إسرائيلية لبنانية في البنتاغون حول بدء الانسحاب من جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات أجريت بين إسرائيل ولبنان بالبنتاغون حول بدء الانسحاب من جنوبي لبنان. 24.06.2026, سبوتنيك عربي

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجانبين أجريا اجتماعا مكثفا وناقشا ملف "المناطق التجريبية" في جنوب لبنان والمناطق التي ستنسحب منها إسرائيل.فيما أوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن الجانبين "لم يتفقا على شئ رغم أن الأجواء إيجابية بينهما في العاصمة واشنطن".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260624/كاتس-الانسحاب-من-جنوب-لبنان-ليس-مطروحا-حتى-بطلب-من-واشنطن-1114655275.html

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